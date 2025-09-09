1 órája
A 6. osztály a legkritikusabb – ezért durvul el ekkor a bántalmazás
A magyar tizenévesek 85 százaléka már legalább egyszer megtapasztalta az iskolai bántalmazást. Elmondásuk szerint ez legtöbbször az osztályteremben történik, és gyakran az online térben is folytatódik – derül ki az UNICEF felmérésből. De mit tehet a szülő annak érdekében, hogy az iskolai bántalmazás ne durvuljon el?
Az iskola alapvetően az ismeretek bővítésének, a közösségi élmények gyűjtésének helyszíne, ám könnyen megjelenhet a bántalmazás, a bullying. Az online világ pedig amellett, hogy végtelen teret ad ennek, láthatatlanná is teszi az iskolai bántalmazást, amelynek elszenvedője épp úgy lehet a gyerek, mint elkövetője.
A drasztikus viselkedésváltozásra oda kell figyelni
A WHO meghatározása alapján a „gyermekbántalmazás magában foglal minden olyan cselekvést vagy mulasztást, amely egy gyermek egészségét, fejlődését vagy méltóságát veszélyezteti. Történjen az fizikai, érzelmi, szexuális módon vagy elhanyagolás formájában.” Csorba-Mácz Katalin pszichológust kérdeztük arról, mit lehet tenni az iskolai bántalmazás kivédése és csökkentése érdekében. Elmondta, hogy szülőként elsősorban a drasztikus viselkedésváltozásra érdemes odafigyelni. Ha a gyerek korábban nyitott volt, társaságkedvelő, hirtelen bezárkózik, nem akar részt venni társas eseményeken, megváltoznak az étkezési szokásai, az öltözködése, gyomorgörccsel megy iskolába, vagy egyre gyakrabban nem is akar iskolába menni fejfájás, emésztőrendszeri panaszok miatt, arra oda kell figyelni. Elképzelhető, hogy a gyerek nem meri elmondani a szülőknek, hogy ő bántalmazás, kirekesztés áldozata, mert szégyenli, azt hiszi, ez az ő hibája.
Iskolai bántalmazás esetén nem árulkodás, ha valaki segítséget kér
Ha a szülőnek volt hasonló élménye, elmesélheti, jelezve ezzel, hogy ha ez áll a háttérben, megérti, mert maga is átélte. Tudatosítani kell a gyerekben, hogy ha valamilyen számára bántó viselkedés rendszeresen ismétlődik, szándékos, mert a másik fél/felek tudják, hogy ezzel neki fájdalmat okoznak, sőt az a cél, hogy éreztessék vele, hogy felette állnak, az bántalmazás. Ilyen esetben pedig nem árulkodás, ha valaki segítséget kér. A szülő segíthet abban, hogy az áldozatnak legyenek védelmezői, lehetőleg felnőtt támogatók (tanárok, osztályfőnök), mert sokszor a fiatalok azért nem állnak ki az áldozat mellett, mert attól félnek, hogy ők maguk is azzá válnak.
Ha azonban azt látják, hogy a tanárok határozottan lépnek fel a bántalmazóval szemben, és megvédik a diákot, talán jobban társuk védelmére mernek kelni. Emellett érdemes a konkrét eseteket megbeszélni, tanácsod adni, hogyan tudja legközelebb a hasonló esetet kezelni, mi a teendő, ha ilyesmi történik.
Nem mindegy, milyen mintát közvetít a szülő
Amennyiben annak a gyanúja merül fel, hogy a gyerek bántalmazóként játszik szerepet a történetben, első lépésben azt érdemes megbeszélni vele, hogy mi vezetett idáig. Esetleg korábban ő is áldozat volt? Fontos arra is odafigyelni, milyen a szülői minta. Hogyan kezeljük a konfliktusainkat? Agresszívan kommunikálunk? Hajlamosak vagyunk-e degradálóan beszélni azokkal, akik kiszolgáltatott helyzetben vannak, és hibát követnek el? Azt mindenképpen tudatosítani kell a gyerekben, hogy az, amit csinál, az bántalmazás. Próbálja meg elképzelni, hogy ezt vele teszi valaki, aki erősebb, népszerűbb vagy idősebb, és őt nem védi meg senki.
Életre szóló traumát okozhatnak
A legkritikusabb időszak az általános iskola 6. osztály. A kiskamaszok közötti versengés könnyen el tud durvulni, bántalmazássá válni. A fiúknál ez többnyire nyíltabban történik, könnyebben beazonosítható, a lányoknál ez inkább kapcsolati szinten jelenik meg: pletyka, hazugságok terjesztése, bántó megjegyzések, kirekesztés. Gyakran nem is tudják, hogy ez nemcsak bántalmazás, de életre szóló traumákat okozhatnak egymásnak.
Különösen, ha mindez online felületen zajlik, mert annak nyoma marad. Minél fiatalabb a gyermek, annál jobban oda kell figyelni az online jelenlétre. Különösen az online csoportokra, ahol már alsó tagozatban is nagyon el tud durvulni a társalgás.
A bizalmi kapcsolat építése egészen kiskorban kezdődik
Szülői szempontból a bántalmazás éppen olyan, mint bármilyen más probléma. Sokkal könnyebben kezelhető, ha nem a nehézség megjelenésekor kezdünk el bizalmi kapcsolatot építeni a gyerekkel, hanem egészen kiskorától kezdve. Fontos, hogy a gyerek érezze, hogy a szülőhöz akkor is fordulhat, ha úgy érzi, hibát követett el, hiszen tőle segítséget kap ahhoz, hogy azt helyrehozhassa, illetve hasznos útmutatást kap a helyzetek kezeléséhez. Büntető légkörben a gyerek a kortársaktól, idegenektől, online elérhető felületekről próbál információt szerezni, tanácsot kérni, vagy önbüntetésbe kezd.