Madármentés

30 perce

Bántalmazták a hattyúfiókát, a szálloda dolgozói mentették meg

Címkék#bántalmaz#hattyúpár#állatkínzás

Emberi bántalmazás okozhatott komoly sérülést egy hattyúfiókának, de közös összefogással sikerült megmenteni.

Révészné Hanol Erzsébet

Egy hattyúpár öt fiókája cseperedett Domboriban, a Donautica Étterem és Hotel közelében, ám az egyik kis madár váratlanul eltűnt, egy másiknak pedig – feltehetően emberi bántalmazás miatt – megsérült a szárnya. A családjától lemaradó kis hattyúra a hotel munkatársai figyeltek fel a múlt héten, és egyiküknek sikerült befogni a madarat, majd Hága Krisztián természetvédelmi mérnök, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szekszárdi önkéntesének közreműködésével eljuttatták a Hortobágyi Madárkórházba – számolt be a történtekről Gaál Miklós szállodaigazgató. Kiemelte dr. Varga József, a Donautica tulajdonos állatorvosának szerepvállalását, aki az esetet követően nagylelkű adománnyal támogatta a kórház munkáját.

A hattyúcsalád szívesen tölti az idejét a Donautica Étterem és Hotel közelében (korábbi fotó)
Forrás:  Facebook

A madárkórházból jó hírek érkeztek: a hattyú jól van és gyógyul. Felépülése után szeretnék hazahozni Domboriba.

 

