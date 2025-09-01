A település bányász múltjáról is megemlékeztek a Város napján (képgalériával)

A település bányász múltja előtt is tisztelegve rendezték meg szombaton ismét a Nagymányoki Város- és Bányásznapot. Az esős időjárás némiképp felülírta az eredeti elképzeléseket, és zárt térbe kényszerült a rendezvény, így nem az evangélikus templom melletti emlékműnél, hanem bent a templomban tartották a megemlékezést, a továbbiak helyszíne pedig a sportcsarnok volt.

Bányásznap és a Város Napja nem maradt el a szombati esőzések ellenére sem. Fotó: Kiss Albert

A Város Napja egyben bányásznap is

A Városnapi programok sorát a Mázai Bányász Fúvószenekar nyitotta, majd Bartucz Máté polgármester mondott köszöntőt, beszédében is méltatva a település egykori bányászait, majd pedig Krausz Péter, a Nagymányoki Nyugdíjas Bányász Szakszervezet elnöke szólt a megjelentekhez. A Nagymányoki Székely Kör Egyesület népdalkörének előadásával, aztán a Glück Auf Egyesület énekkarának és tánccsoportjának műsorával folytatódott a színpadi program. Később fellépett Leblanc Győző és Szeredy Krisztina, majd MikiNiki és a Csinibabák. Az est sztárfellépője Keresztes Ildikó volt, végül disco zárta a napot Mr. Shaba-val.