szeptember 1., hétfő

EgonEgyed névnap

20°
+26
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hagyomány és tisztelet

49 perce

A település bányász múltjáról is megemlékeztek a Város napján (képgalériával)

Címkék#Bartucz Máté#nagymányok#Mázai Bányász Fúvószenekar#Nagymányoki Nyugdíjas Bányász Szakszervezet#bányásznap

Megtelt hétvégén a közösségi ház mulatókkal. Szombaton rendezték meg a Nagymányoki Város- és Bányásznapot.

Révészné Hanol Erzsébet

A település bányász múltja előtt is tisztelegve rendezték meg szombaton ismét a Nagymányoki Város- és Bányásznapot. Az esős időjárás némiképp felülírta az eredeti elképzeléseket, és zárt térbe kényszerült a rendezvény, így nem az evangélikus templom melletti emlékműnél, hanem bent a templomban tartották a megemlékezést, a továbbiak helyszíne pedig a sportcsarnok volt.

Bányásznap és a Város Napja nem maradt el a szombati esőzések ellenére sem
Bányásznap és a Város Napja nem maradt el a szombati esőzések ellenére sem. Fotó: Kiss Albert

A Város Napja egyben bányásznap is

A Városnapi programok sorát a Mázai Bányász Fúvószenekar nyitotta, majd Bartucz Máté polgármester mondott köszöntőt, beszédében is méltatva a település egykori bányászait, majd pedig Krausz Péter, a Nagymányoki Nyugdíjas Bányász Szakszervezet elnöke szólt a megjelentekhez. A Nagymányoki Székely Kör Egyesület népdalkörének előadásával, aztán a Glück Auf Egyesület énekkarának és tánccsoportjának műsorával folytatódott a színpadi program. Később fellépett Leblanc Győző és Szeredy Krisztina, majd MikiNiki és a Csinibabák. Az est sztárfellépője Keresztes Ildikó volt, végül disco zárta a napot Mr. Shaba-val.

Nagymányoki Város- és Bányásznap

Fotók: Kiss Albert

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu