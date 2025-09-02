3 órája
Új bűnözési formákat hozott az AI – a gyerekek sincsenek biztonságban
A mesterséges intelligencia nyomán új típusú bűncselekmények jelentek meg. Az áldozattá válás elkerülése érdekében fontos naprakésznek lenni az online világban – többek között erről is beszélt dr. Baracsi Katalin internetjogász.
– A mesterséges intelligencia már nem a jövő, hanem itt van velünk. Így, vagy úgy, de ma már mindannyian használjuk. Elég csak arra gondolni, hogy egy Google-keresés során a találati lista élén ott az AI által javasolt válasz – mondta dr. Baracsi Katalin internetjogász, aki nemrég Szekszárdon tartott előadást. A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság és a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar közös kiberbiztonsági konferenciáján beszélt a mesterséges intelligencia mindennapokra gyakorolt hatásáról, jogokról, lehetőségekről, korlátokról és következményekről. A hallgatóságot főként pedagógusok, segítő szakmában dolgozók, rendőrök alkották, akik munkájuk során fiatalokkal kerülnek kapcsolatba.
A mesterséges intelligencia révén újabb típusú bűncselekmények jelentek meg
Dr. Baracsi Katalin kiemelte, rendkívül fontos, hogy tudjunk különbséget tenni a mesterséges intelligencia és a valós személy által generált tartalom között, hiszen az egyes alkalmazások nemcsak szövegalkotásra alkalmasak, hanem képek és videók előállítására is, amelyek tökéletesek a megtévesztésre. – Ahhoz pedig még csak híresnek és befolyásosnak sem kell lenni, hogy valakinek az arcmását nem kívánt tartalom gyártásához használják fel – hangsúlyozta az internetjogász. Ennek kapcsán elmondta, hogy a mesterséges intelligencia terjedésével újabb típusú bűncselekmények jelentek meg. Példaként említett olyan applikációt, amely ruhás felvételből készít ruhátlan képet, ez pedig nemcsak felnőtt embereket hozhat kellemetlen helyzetbe, hanem a gyermekpornográfia veszélyét is felveti. Hasonlóan problémásak azok az AI-generált hanganyagok, amelyek új szintre emelik a telefonos csalásokat, hiszen egy az egyben képesek leutánozni a beszédhangokat, megtévesztve a célszemélyt, például egy szülőt gyermeke mesterségesen előállított hangjával.
Ezért is nagyon fontos naprakésznek lenni, és tisztában lenni azzal, mit hihetünk el a virtuális világban, és mi az, amit érdemes megkérdőjelezni. A szülők szerepéről szólva dr. Baracsi Katalin azt hangsúlyozta, hogy kölcsönös bizalomra, őszinte érdeklődésre van szükség ahhoz, hogy a szülők tudják, merre jár gyermekük az online térben. – Legyenek támogatói a gyereknek, legyenek nyitottak. Ha közösen tanulnak, akkor a család minden tagja magabiztosan elboldogulhat az internetes világban. Ennek sokszor pont a gyerekek a legjobb forrásai, a szülők pedig digitális példaképekké válhatnak – mondta az internetjogász.
Dr. Baracsi Katalin azt vallja: teret kell engedni a virtuális világnak, de korlátokkal
Arról is beszélt, hogy már vannak kutatások arra vonatkozóan, hogy a fiatalok mennyire alakítanak ki kötődést a mesterséges intelligenciával, mennyire fenyegeti őket a digitális magány. A tapasztalat az, hogy gyakran olyan hétköznapi dolgokban is az AI segítségét kérik, mint hogy mit vegyenek fel másnap, kivel barátkozzanak, vagy hogy bemenjenek-e másnap dolgozatot írni? Ráadásul, ha túl sok személyes információt osztanak meg a mesterséges intelligenciával, és az adott felület nem rendelkezik kellő biztonsági rendszerrel, akkor a „kapcsolat” könnyen visszaéléssé változhat.
Szélsőséges példát is említett arra, amikor egy amerikai fiatalnak csupán a mesterséges intelligenciával volt társas interakciója, csak vele beszélgetett, és végül önkezével vetett véget az életének. Dr. Baracsi Katalinnak ugyanakkor nem célja félelmet kelteni, azt vallja, hogy teret kell engedni a virtuális világnak, de korlátokkal.