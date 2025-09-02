Új bűnözési formákat hozott az AI – a gyerekek sincsenek biztonságban

– A mesterséges intelligencia már nem a jövő, hanem itt van velünk. Így, vagy úgy, de ma már mindannyian használjuk. Elég csak arra gondolni, hogy egy Google-keresés során a találati lista élén ott az AI által javasolt válasz – mondta dr. Baracsi Katalin internetjogász, aki nemrég Szekszárdon tartott előadást. A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság és a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar közös kiberbiztonsági konferenciáján beszélt a mesterséges intelligencia mindennapokra gyakorolt hatásáról, jogokról, lehetőségekről, korlátokról és következményekről. A hallgatóságot főként pedagógusok, segítő szakmában dolgozók, rendőrök alkották, akik munkájuk során fiatalokkal kerülnek kapcsolatba.

Dr. Baracsi Katalin internetjogász volt a szekszárdi kiberbiztonsági konferencia egyik előadója

Forrás: azinternetjogasz.blogspot.com

A mesterséges intelligencia révén újabb típusú bűncselekmények jelentek meg

Dr. Baracsi Katalin kiemelte, rendkívül fontos, hogy tudjunk különbséget tenni a mesterséges intelligencia és a valós személy által generált tartalom között, hiszen az egyes alkalmazások nemcsak szövegalkotásra alkalmasak, hanem képek és videók előállítására is, amelyek tökéletesek a megtévesztésre. – Ahhoz pedig még csak híresnek és befolyásosnak sem kell lenni, hogy valakinek az arcmását nem kívánt tartalom gyártásához használják fel – hangsúlyozta az internetjogász. Ennek kapcsán elmondta, hogy a mesterséges intelligencia terjedésével újabb típusú bűncselekmények jelentek meg. Példaként említett olyan applikációt, amely ruhás felvételből készít ruhátlan képet, ez pedig nemcsak felnőtt embereket hozhat kellemetlen helyzetbe, hanem a gyermekpornográfia veszélyét is felveti. Hasonlóan problémásak azok az AI-generált hanganyagok, amelyek új szintre emelik a telefonos csalásokat, hiszen egy az egyben képesek leutánozni a beszédhangokat, megtévesztve a célszemélyt, például egy szülőt gyermeke mesterségesen előállított hangjával.