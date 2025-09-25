szeptember 25., csütörtök

Helyi közélet

41 perce

Bárki vihet a önkormányzat épülete elé kitett könyvekből

Címkék#ingyen#könyv#önkormányzat

Brunner Mónika

A mucsi önkormányzat a közösségi médiában tette közzé, hogy a hivatal előtt, papírdobozokban ingyen elvihető könyvek találhatóak. Ezen a héten bárki vihet magának olvasnivalót. A kiírást 2025. szeptember huszonnegyedikén tették közzé.

 

