Helyi közélet
1 órája
Bárki vihet a önkormányzat épülete elé kitett könyvekből
A mucsi önkormányzat a közösségi médiában tette közzé, hogy a hivatal előtt, papírdobozokban ingyen elvihető könyvek találhatóak. Ezen a héten bárki vihet magának olvasnivalót. A kiírást 2025. szeptember huszonnegyedikén tették közzé.
