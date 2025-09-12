szeptember 12., péntek

Mária névnap

28°
+24
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fesztivál

3 órája

Három napig ünnepelnek, kezdődik a Bátaszéki Bornapok

Címkék#Bátaszék#bornapok#Szekszárdi borvidék#bor#borászat

E hét végén – pénteken, szombaton és vasárnap – tartják meg Bátaszéken a bornapokat. Immár nyolcadik alkalommal vállalja az önkormányzat, hogy a szekszárdi borvidék borai mellett számtalan fellépővel is megismerkedhetnek az ide látogató vendégek és a helyiek.

Mauthner Ilona

Szeptember 12-13-14-én rendezik meg indén a VIII. Bátaszéki Bornapokat. Igazi fesztiválhangulatot ígérnek a szervezők, a három napos ünnepség célja, hogy erősítse a Szekszárdi borvidék hírnevét, és lehetőséget biztosítson a borászok számára, hogy közvetlen kapcsolatba lépjenek a borbarátokkal.

bátaszéki bornapok
Eddig minden évben több százan voltak kíváncsiak a bátaszéki bornapokra. Forrás: Tolnai Népújság/archív

A program szerint pénteken este az Ismerős arcok ad majd koncertet a Piac téren. A szüreti ünnepi felvonulás szombaton délután kettő órakor kezdődik, majd hagyományosan Géza király koronázási ceremóniájával folytatódik. A népzenei produkciók után este 7 órakor a Nemazalány x Sofi ad koncertet, késő este pedig DJ Náksi és DJ Táborfy szórakoztatja a vendégeket. Vasárnap délután többek között Anita és este 9 órakor Geszti szórakoztatja a közönséget.

Vélhetően a Piac tér környékén kialakított borudvar idén is megtelik érdeklődőkkel. 

Ide kattintva találja a tavalyi Bátaszéki Bornapokról szóló írást és fotókat.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu