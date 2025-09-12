Három napig ünnepelnek, kezdődik a Bátaszéki Bornapok

Szeptember 12-13-14-én rendezik meg indén a VIII. Bátaszéki Bornapokat. Igazi fesztiválhangulatot ígérnek a szervezők, a három napos ünnepség célja, hogy erősítse a Szekszárdi borvidék hírnevét, és lehetőséget biztosítson a borászok számára, hogy közvetlen kapcsolatba lépjenek a borbarátokkal.

Eddig minden évben több százan voltak kíváncsiak a bátaszéki bornapokra. Forrás: Tolnai Népújság/archív

A program szerint pénteken este az Ismerős arcok ad majd koncertet a Piac téren. A szüreti ünnepi felvonulás szombaton délután kettő órakor kezdődik, majd hagyományosan Géza király koronázási ceremóniájával folytatódik. A népzenei produkciók után este 7 órakor a Nemazalány x Sofi ad koncertet, késő este pedig DJ Náksi és DJ Táborfy szórakoztatja a vendégeket. Vasárnap délután többek között Anita és este 9 órakor Geszti szórakoztatja a közönséget.