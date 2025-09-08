szeptember 8., hétfő

Testi, lelki épség

1 órája

Akar egy jó könyvet? A bél-agy paradoxon nem éppen könnyed, de érdekes olvasmány

Talán úgy érzi, hogy az egészség megőrzése egyre nehezebb, különösen a szellemi frissesség terén. Ez a könyv segíthet abban, hogy jobban érezze magát – testileg és lelkileg is. Könyvajánló 2025 ősze.

Brunner Mónika

Dr. Steven R. Gundry amerikai orvos és kutató könyve arra világít rá, hogy az agyunk működése szoros kapcsolatban áll a bélrendszerünkkel. Tehát amit megeszünk, az nemcsak a gyomrunkra, hanem a gondolkodásunkra, a hangulatunkra és a viselkedésünkre is hatással van. Könyvajánló. 

Tolna vármegye, 2025. szeptembere, könyvajánló Fotó: Open Books

Könyvajánló: A bél-agy paradoxon 

Az idén nyáron megjelent könyv különösen hasznos lehet azoknak, akik szeretnék megelőzni a feledékenységet, a szellemi leépülést, javítani a közérzetüket, csökkenteni a szorongást, vagy éppen jobban aludni. Gundry gyakorlati tanácsokat is ad: egyszerű étrendi változtatásokat javasol, például ajánlja a jótékony zsírok, a zöldségek, a rostok fogyasztását, valamint az útifűmaghéjat is.  Könyvében szó van a mikrobiomról, az időkorlátos étkezésről, heti ütemtervről, élelmiszerlistáról. A könyvben szereplő szokások könnyen beépíthetők a mindennapokba, és támogatják a bélrendszer egészségét, ami közvetlenül hat az agy működésére is. Ez a könyv, bár számos orvosi kifejezést tartalmaz, mégis közérthető, barátságos útmutató az egészségesebb élethez. Segít abban, hogy életünk ne a lassú hanyatlásról, hanem a tudatos, építő életvitelről szóljon, testi és szellemi szinten egyaránt. 

 

 

