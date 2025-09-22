„Szekszárd egy fantasztikus város, amelyre mindenki büszke lehet” (képgalériákkal)

Felállva tapsoltak a szekszárdi képviselők a hétfői rendkívüli városi közgyűlés elején. A taps a szekszárdiaknak, a szekszárdi embereknek szólt, mégpedig annak hálájaként, hogy minden idők legjobb szüreti fesztiválja lett az idei. Mint ahogy Berlinger Attila, a vármegyeszékhely polgármestere kiemelte: rendkívüli büszkeséggel a szívében értékelheti az elmúlt négy napot, mert megmutatták, hogy Szekszárd egy fantasztikus város, amelyre mindenki büszke lehet.

Berlinger Attila polgármester és a képviselők a szüreti felvonulás élén

Fotó: Kiss Albert

„Fantasztikus időjárás és soha nem látott tömeg” – így kezdte a beszédét a polgármester, aki kihangsúlyozta, hogy minden réteg igényeire odafigyelő programok várták a érdeklődőket. A szüreti felvonulás több mint háromezer résztvevője, a rengeteg érdeklődő mind-mind azt igazolta vissza, hogy Szekszárd egy fantasztikus hely, s a lakói büszkén mutatták ezt meg országnak-világnak. „Nagy öröm volt látni a sok kisgyereket, a sok óvodást, a sok iskolást, akiket a szüleik, nagyszüleik rendkívüli büszkeséggel figyeltek – húzta alá a polgármester.