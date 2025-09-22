szeptember 22., hétfő

Óriási siker volt

1 órája

„Szekszárd egy fantasztikus város, amelyre mindenki büszke lehet” (képgalériákkal)

Címkék#Szekszárdi Szüreti Napok#Szekszárd#Berlinger Attila

Az elmúlt évtizedek egyik, ha nem a legjobban sikerült eseménye volt a Szekszárdi Szüreti Napok. Ezt mondta a hétfői rendkívüli közgyűlésen Berlinger Attila, a vármegyeszékhely polgármestere.

Munkatársunktól

Felállva tapsoltak a szekszárdi képviselők a hétfői rendkívüli városi közgyűlés elején. A taps a szekszárdiaknak, a szekszárdi embereknek szólt, mégpedig annak hálájaként, hogy minden idők legjobb szüreti fesztiválja lett az idei. Mint ahogy Berlinger Attila, a vármegyeszékhely polgármestere kiemelte: rendkívüli büszkeséggel a szívében értékelheti az elmúlt négy napot, mert megmutatták, hogy Szekszárd egy fantasztikus város, amelyre mindenki büszke lehet. 

Berlinger Attila polgármester és a képviselők a szüreti felvonulás élén
Berlinger Attila polgármester és a képviselők a szüreti felvonulás élén
Fotó: Kiss Albert

„Fantasztikus időjárás és soha nem látott tömeg” – így kezdte a beszédét a polgármester, aki kihangsúlyozta, hogy minden réteg igényeire odafigyelő programok várták a érdeklődőket. A szüreti felvonulás több mint háromezer résztvevője, a rengeteg érdeklődő mind-mind azt igazolta vissza, hogy Szekszárd egy fantasztikus hely, s a lakói büszkén mutatták ezt meg országnak-világnak. „Nagy öröm volt látni a sok kisgyereket, a sok óvodást, a sok iskolást, akiket a szüleik, nagyszüleik rendkívüli büszkeséggel figyeltek – húzta alá a polgármester. 

Színpompás népviseletekben táncoltak a szüreti felvonulók

Fotók: Kiss Albert

Berlinger Attila kiemelte, köszönettel tartozik a város a Babits Mihály Kulturális Központ összes munkatársának, és mindenkinek, aki kivette a részét az esemény megszervezéséből és lebonyolításából. Mint fogalmazott, mindannyian a szívüket-lelküket beletették. De külön megköszönte képviselőtársai munkáját is, akik nemcsak a felvonuláson vettek részt, de fogadták és kísérték a meghívott vendégeket, feláldozva ezzel a hétvégéjüket és a közös családi programjaikat. „Örömmel tettük mindezt” – mondta a város vezetője. 

Szekszárdi Szüreti Napok szombati szürkületi szórakozás

Fotók: Kiss Albert

A polgármester a Szekszárdi Szüreti Napok támogatóinak, szponzorainak is köszönetet mondott, kiemelve, hogy nemcsak anyagi áldozatot hoztak a rendezvény sikeréért, de örömmel települtek ki a Béla király térre, fogadták a vendégeiket, s büszkélkedhettek ezzel a csodás várossal, amely ismét megmutatta értékeit. 

„Boldogok és büszkék vagyunk rá, hogy ilyen sokan részt vettek a programokon, ugyanakkor nem könnyű a helyzet, hiszen látható, hogy kinőttük a belvárost, s lassna új helyszínt kell keresni – tette hozzá zárásként Berlinger Attila. 

A Szekszárdi Szüreti Napok gyöngyszemei

Fotók: Mártonfai Dénes

Parno Graszt koncert, Szekszárdi Szüreti Napok

Fotók: Kiss Albert

Tankcsapda koncert a Szekszárdi Szüreti Napokon

Fotók: Kiss Albert

Az élet túl rövid ahhoz, hogy rossz bort igyunk

Fotók: Kiss Albert

 

 

 

 

