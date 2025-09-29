300 milliós beruházás indul a városban – jövőre teljesen átalakul a legrégibb lakótelep

A tamási Móricz Zsigmond lakótelepen majdnem egy tucat háztömbben élnek a mindennapjaikat a lakók, ám az idő vasfoga már jól láthatóan nyomot hagyott a környezeten. Ez a város legrégebbi ilyen típusú lakóövezete, amely hosszú ideje vár egy olyan beruházásra, mely korszerűsíti a városrészt. Most a Területfejlesztési Operatív Program biztosított lehetőséget arra, hogy a város vezetése egy nagyszabású fejlesztésbe kezdjen, és jelentősen javítsa a telep és közvetlen környezetének állapotát.

Beruházás indul, felújítják a város legöregebb lakótelepét Fotó: beküldött

A beruházás félezer ember életminőségét javítja

Ez egy fontos lépés a város életében – mondta Porga Ferenc polgármester – hiszen közel 500 ember mindennapjait készülünk komfortosabbá tenni, javítani a mindennapok életminőségén. Ismerjük a problémákat a területen, a járdák, a vízelvezetők, a belső utak állapota erősen megkopott, ezért elengedhetetlen a felújítás.

A beruházás részeként lebontják a korábbi tűzivíztározót, amelynek helyén új parkolók létesülnek. Emellett a fejlesztések túlmutatnak a lakótelep határain: megújul a Szabadság utca 37–39. előtti közterület, a Petőfi utcai murvás parkoló aszfaltborítást kap, és az oda vezető út is új felületet nyer. Ugyancsak ebben a projektben valósul meg az Arady utca teljes rekonstrukciója.

A városvezetés jelenleg a feltételes közbeszerzési eljárás elindításán dolgozik, és várja a támogatói döntést. Amennyiben minden a tervek szerint alakul, a közel 300 millió forint értékű beruházás jövő év második felére befejeződhet, jelentősen javítva Tamási városképét és az ott élők mindennapjait.