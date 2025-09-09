szeptember 9., kedd

Ádám névnap

Teol.hu videó

6 órája

Egy hely, ahova megéri elutazni (videó és képgaléria)

Ma Bezzegpuszta országosan híres vásárhely.

Kutny Gábor

Minden nagy kezdeményezés mögött van egy történet. A Bezzegpusztai vásár is így indult, nem tervek és számítások, hanem egy kényszerhelyzet és egy elhatározás nyomán. Az alapítók Stadler László és ikertestvére, István egy kényszerhelyzetnek köszönhetően döntöttek a létrehozásról. Ma Bezzegpuszta országosan híres vásárhely, ahol a legfőbb vezérlőelv a szabadság.

Eredetileg Dunaföldváron árultak füstölt árut, de egy adminisztrációs hiba következtében 2012-ben szerződés nélkül maradtak, meséli hírportálunknak Stadler László. „Ott álltam és kipakolni se engedtek. A piacfelügyelők szóltak: nincs szerződésem, pakoljak össze.” Pár nappal később a legelőn terelgette a birkákat, és egy gondolat motoszkált benne: ha máshol nem árulhat, miért ne csinálna saját vásárt? „Szóltam Pityuknak, álljunk neki, csináljunk valamit. Úgy, ahogy mások” – folytatta. A polgármester, Vörös Imre és a jegyző, Sátor Vera segítségével tisztázták a jogi feltételeket, majd nekiláttak a szervezésnek.

Stadler István és ikerestvére, László – ma már az ország minden szegletéből érkeznek árusok és vevők Bezzegpusztára
Fotó: Kutny Gábor

De mi Bezzegpuszta titka?

Laci szerint a kulcs az emberség és a szabadság. „Nem szabad agyonszabályozni az árusokat. Ez a világ most mindenhol a korlátokról szól: ide állj, oda ne menj, csak így lehet, csak úgy lehet. Én azt mondom, a vásár ne erről szóljon. Kell a rend, de emberi hangon, tisztelettel lehet mindent rendezni. Itt az árus nem adminisztrációs tárgy, hanem ember. És kilencven százalékuk a barátom” – mondja. 

„A vásár így vált családias, közvetlen, baráti találkozóhellyé, ahol az árusok és a látogatók egyaránt jól érzik magukat. Az árusok boldogok, hogy jöhetnek. Én is boldog vagyok, mert ebből élünk, de még inkább azért, mert látom rajtuk: szívesen vannak itt. Ez mindennél többet ér” – jegyzi meg.

Bezzegpusztai vásár

Fotók: Kutny Gábor

 

 

Teol.hu videó

