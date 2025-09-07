Bezzegpuszta: egy kirakodóvásár, ahová egyszer feltétlenül el kell menni (képgalériával)

Eredetileg Dunaföldváron árultak füstölt árut, de egy adminisztrációs hiba következtében 2012-ben szerződés nélkül maradtak, meséli hírportálunknak Stadler László. „Ott álltam és kipakolni se engedtek. A piacfelügyelők szóltak: nincs szerződésem, pakoljak össze.” Pár nappal később a legelőn terelgette a birkákat, és egy gondolat motoszkált benne: ha máshol nem árulhat, miért ne csinálna saját vásárt? „Szóltam Pityuknak, álljunk neki, csináljunk valamit. Úgy, ahogy mások” – folyttata. A polgármester, Vörös Imre és a jegyző, Sátor Vera segítségével tisztázták a jogi feltételeket, majd nekiláttak a szervezésnek.

Stadler István és ikerestvére, László – ma már az ország minden szegletéből érkeznek árusok és vevők Bezzegpusztára

Fotó: Kutny Gábor

Nem volt nagy az első

„Az első vásár 2013. június 6-án volt. Ha azt mondom, hogy 12-15 árus volt, sokat mondok. De azok boldogok voltak. Nem volt nagy konkurencia, így mindent el tudtak adni. Ez adott lendületet” – mesélte. Azóta sok minden változott. A vásár kinőtte magát, időnként több mint 200 árus érkezik, nemcsak a környékről, hanem Győrből, Veszprémből, Szegedről, Kecskemétről, Budapestről, sőt még a Nyírségből és Erdélyből is. „Jó érzés, amikor az ország másik felén megállítanak, és úgy szólítanak, hogy ‘Bezzegpusztai Laci’. Olyankor érzem, hogy amit csinálunk, annak súlya van” – mondja mosollyal az arcán.

De mi Bezzegpuszta titka?

Laci szerint a kulcs az emberség és a szabadság. „Nem szabad agyonszabályozni az árusokat. Ez a világ most mindenhol a korlátokról szól: ide állj, oda ne menj, csak így lehet, csak úgy lehet. Én azt mondom, a vásár ne erről szóljon. Kell a rend, de emberi hangon, tisztelettel lehet mindent rendezni. Itt az árus nem adminisztrációs tárgy, hanem ember. És kilencven százalékuk a barátom” – mondja.

„A vásár így vált családias, közvetlen, baráti találkozóhellyé, ahol az árusok és a látogatók egyaránt jól érzik magukat. Az árusok boldogok, hogy jöhetnek. Én is boldog vagyok, mert ebből élünk, de még inkább azért, mert látom rajtuk: szívesen vannak itt. Ez mindennél többet ér” – jegyzi meg.

Most vasárnap is nagyon sokan jöttek el Bezzegpusztára, és elégedetten is mehettek haza

Fotó: Kutny Gábor

A lufis aki kezdettől ide jár

„Azért jöttem el először, mert meghívtak – meséli Szabó János aki az út közepén árul lufikat. – Őszintén szólva nem tudtam, milyen vásár ez, de amikor először itt jártam, nagyon szimpatikus lett. Azóta is jó szívvel jövök. A legjobb benne a szabadság. Nincs túlzott kötöttség, az ember oda pakolhat, ahova engedik, és nincs az a szigorú időbeosztás sem, mint sok más helyen. Óriási parkolóhely van és nincsenek felesleges szabályok, minden sokkal rugalmasabb” – teszi hozzá.