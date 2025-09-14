Bikinitől a sárkányhajókig: felejthetetlen élmények a Bárkán (képgaléria)

A két napos program a jó hangulat mellett változatos zenei élményt kínált: pénteken a Brasstime katonazenekar utcamuzsikája nyitotta a fesztivált, szombat este pedig a legendás Bikini zenekar állt színpadra.

Tolna egyik legjelentősebb gasztro-kulturális eseményét, a Bárka Fesztivált idén is a Duna holtágánál fekvő Alta-Ripa Szabadidőparkban rendezték meg

Fotó: Denes Martonfai / Forrás: MW

A rendezvény ezúttal is különleges látványosságokkal egészült ki. A sárkányhajósok látványos lámpás evezése, majd a LED-lámpás zsonglőr show tette varázslatossá az estét. A szervezők a legkisebbekre is gondoltak, hiszen gyerekprogramok sora várta őket, míg a Mözsi Senior Örömtánc csoport az idősebbeket mozgatta meg.