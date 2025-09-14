szeptember 14., vasárnap

Bárka Fesztivál

1 órája

Bikinitől a sárkányhajókig: felejthetetlen élmények a Bárkán (képgaléria)

Tolna egyik legjelentősebb gasztro-kulturális eseményét, a Bárka Fesztivált idén is a Duna holtágánál fekvő Alta-Ripa Szabadidőparkban rendezték meg.

Kutny Gábor

A két napos program a jó hangulat mellett változatos zenei élményt kínált: pénteken a Brasstime katonazenekar utcamuzsikája nyitotta a fesztivált, szombat este pedig a legendás Bikini zenekar állt színpadra.

Tolna egyik legjelentősebb gasztro-kulturális eseményét, a Bárka Fesztivált idén is a Duna holtágánál fekvő Alta-Ripa Szabadidőparkban rendezték meg
Fotó: Denes Martonfai / Forrás:  MW

A rendezvény ezúttal is különleges látványosságokkal egészült ki. A sárkányhajósok látványos lámpás evezése, majd a LED-lámpás zsonglőr show tette varázslatossá az estét. A szervezők a legkisebbekre is gondoltak, hiszen gyerekprogramok sora várta őket, míg a Mözsi Senior Örömtánc csoport az idősebbeket mozgatta meg.

Bikinitől a sárkányhajókig: felejthetetlen élmények a Bárkán

Fotók: Mártonfai Dénes

A hagyományokhoz híven nem maradt el a halászléfőző verseny sem, ahol több mint harminc csapat bográcsában rotyogott a híres tolnai étel. Horváth István országgyűlési képviselő kiemelte: „Tolnán egy értékalapú közösség rendez évek óta kiváló fesztivált.”

 

