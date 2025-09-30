14 perce
Jogászok szerint már egy áthajló ág is elég a birtokvédelemhez – de csak így csináljuk!
Nem könnyű egymás mellett élni se városban, se falun. A birtokvédelem témaköre minden földtulajdonos és földhasználó számára kiemelten fontos, hiszen gyakran előfordul, hogy valaki jogosulatlanul használja más területét, vagy rendszeresen áthalad rajta, vagy egyszerűen csak nem tiszteli a másik jogait. Utánanéztünk milyen jogi lehetőségek vannak ahhoz, hogy megvédjük a saját tulajdonunkat?
Elképesztően széles annak a skálája, amin két egymás mellett élő vagy gazdálkodó ember össze tud veszni. Legyen szó olyan gyümölcsfáról, melyet éppen a kerítés mellé ültettek, vagy falevél égetéséről, haszonállat tartásáról, sőt méhek tartásáról, fűnyírásról, kerítésépítésről, kakaskukorékolásról és még sorolhatnánk. Van, amikor a viták odáig fajulnak, hogy birtokvédelemre van szüksége valamelyik sértett félnek.
Birtokvédelem: Milyen jogi lehetőségek állnak rendelkezésünkre?
A törvény háromféle lehetőséget biztosít arra, hogy megvédjük területünket a jogosulatlan használattal szemben:
Önhatalmú fellépés: Azonnali és arányos intézkedés megengedett a birtok védelme érdekében, de csak a szükséges mértékig.
Birtokvédelmi kérelem a jegyzőnél: Ez a leggyorsabb és legegyszerűbb hivatalos út, amely illetékmentes.
Bírósági eljárás: Ha a jegyző döntése nem kielégítő vagy súlyosabb az ügy, akkor peres úton is lehet érvényesíteni a birtokvédelmet.
Ha a békés konfliktusmegoldás kísérlete nem vezet eredményre, a település jegyzőjéhez fordulhatunk birtokvédelemért. A szomszédjogokról szóló törvény szerint az ingatlan tulajdonosa levághatja az áthajló ágakat, illetve átnyúló gyökereket abban az esetben, ha azok az ingatlan rendes használatát akadályozzák, és azokat a növény tulajdonosa felhívás ellenére sem távolítja el. Fontos tehát, hogy előtte egyértelmű és később igazolható felhívással éljünk az ág eltávolítására vonatkozóan, és csak abban az esetben cselekedjünk, ha az nem járt sikerrel.
Kiemelendő viszont, hogy nem elegendő a „rendes használat” akadályozásához és az aktív cselekvésünkhöz az, ha pusztán a szemünket zavarja az ág látványa, az viszont már kellő indok lehet az eltávolításra, ha a telken való közlekedést akadályozza, vagy gátolja a természetes fény bejutását az ingatlanon álló házba.
Összegyűjtöttük, milyen vitájuk van a szomszédokkal Tolnában
Egy középkorú szekszárdi nő arra panaszkodott, hogy az utcájukban közlekedő autók ráhajtanak a területükre, amelyet nem kerítettek el kerítéssel. – Bosszantó, hogy hol ott parkolnak órákig, hol ott állnak le beszélgetni.
Egy másik szekszárdi nő arról panaszkodott, hogy a szomszédjuk futónövényei felkapaszkodnak a házuk falára. Az általunk megkérdezettek arról is beszéltek, hogy zavarja őket a szomszédaik ház körüli, hangos zajjal járó munkája. Gyakran kopácsolnak, fúrnak, de erről az általános vélemény, hogy kibírják, hiszen mindenkinek adódik javítani, szerelni valója.
Volt azonban, aki a hatósághoz akart fordulni, amikor szomszédja nagyobb tárgyakat támasztott neki közös faluknak. Előfordult már olyan is, hogy egy ebtulajdonost a szomszéd kutyájának ugatása zavarta, ezért tett feljelentést. Egy bonyhádi család pedig azért költözött el a családi házukból egy panelbe, mert a szomszéd több száz méhkaptárt tartott, és a csípős rovaroktól félt a kislányuk.