szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

13°
+26
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ez ám a hagyomány!

59 perce

Mindenki népviseletbe öltözött a bogyiszlóiak színpompás Szüreti Napján (képgalériával)

Címkék#Bogyiszló#főispán#hagyomány

A falu legnagyobb rendezvénye, a szüreti nap töltötte meg élettel szombaton a település utcáit és tereit. Már kora délutántól érezni lehetett az ünnepi hangulatot Bogyiszlón: a bíró és a bíróné kikérőjénél gyülekeztek a helyiek és a vendégek, a fiatalok tálcán kínálták a süteményeket és a frissítő italokat, a fogatok, a muzsikusok és a táncosok pedig lassan sorba rendeződtek a falu főutcáján.

Munkatársunktól

Pontban három órakor elindult a szüreti menet. A feldíszített kocsik és a hagyományőrző ruhákba öltözött párok – köztük óvodások és iskolások – színes forgataggá változtatták Bogyiszló központját. A közönség mosollyal, tapssal és fényképezőgépekkel kísérte a látványos felvonulást, amelynek végállomása az iskola udvara volt.

Igazán kitettek magukért a szervezők Bogyiszlón
Igazán kitettek magukért a szervezők Bogyiszlón
Fotó: Makovics Kornel

A menet érkezése után a kisbíró lépett színpadra, aki hagyomány szerint kidobolta az elmúlt két év fontosabb eseményeit – tréfás, olykor csipkelődő megjegyzései nagy derültséget keltettek a közönség körében.

Ezt követte a folklórműsor, amelyben egymást váltották a térség hagyományőrző együttesei. Színpadra lépett a Bogyiszlói Hagyományőrző Egyesület, a Bartina Néptánc Egyesület, a Garai Székelykör, a Decsi Gyöngyösbokréta Néptánccsoport, valamint a Bácska Banda. A fellépőket a Bogyiszlói Zenekar és a PTE Brass Band kísérte, a műsorban pedig helyet kapott az Iszkába Zenekar is. A színes, lendületes produkciók nemcsak a hagyományőrzést szolgálták, hanem valódi élményt nyújtottak a közönségnek.

Sztárfellépők és szüreti bál Bogyiszlón

Ahogy leszállt az este, az ünnep zenei programjai vették át a főszerepet. Postás Józsi szórakoztatta a közönséget, és a PTE Brass Band fúvósai töltötték meg az udvart erőteljes hangzásukkal. A nap fénypontja a szüreti bál volt, ahol a Foursz zenekar húzta a talpalávalót, és a tánc egészen hajnalig tartott.

A szüreti nap nemcsak a felvonulásról és a koncertekről szólt. A Holt-Duna partján kézműves- és étkes vásár várta az érdeklődőket, ahol helyi termelők és árusok kínálták portékáikat. A gyerekek nagy örömére népi játékpark, körhinta és légvár is helyet kapott, így a családok minden tagja talált magának kikapcsolódási lehetőséget.

Horváth István országgyűlési képviselő, Tóth István polgármester, Máté Péter, Szekszárd alpolgármestere és dr. Lehőcz Regina főispán is ott volt az eseményen
Horváth István országgyűlési képviselő, Tóth István polgármester, Máté Péter, Szekszárd alpolgármestere és dr. Lehőcz Regina főispán is ott volt az eseményen
Fotó: Makovics Kornel

Közösség és hagyomány

A szervezők szerint a bogyiszlói szüreti nap nemcsak a közös szórakozásról szól, hanem arról is, hogy a település megőrizze és továbbadja hagyományait. Ezt erősítette meg érdeklődésünkre Tóth István, a település polgármestere és Horváth István, a térség országgyűlési képviselője. Az esemény iránt idén is nagy volt az érdeklődés, a falubeliek mellett sokan érkeztek a környező településekről is.

A programok sora és a színes felvonulás egyértelműen bizonyította: a szüreti nap nem csupán ünnep, hanem egy olyan közösségi élmény, amely összeköti a generációkat és újra és újra bebizonyítja, hogy a hagyomány nem múlt idő, hanem élő jelen Bogyiszlón.

Mindenki népviseletbe öltözött a bogyiszlóiak színpompás Szüreti Napján

Fotók: Makovics Kornél

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu