Mindenki népviseletbe öltözött a bogyiszlóiak színpompás Szüreti Napján (képgalériával)

Pontban három órakor elindult a szüreti menet. A feldíszített kocsik és a hagyományőrző ruhákba öltözött párok – köztük óvodások és iskolások – színes forgataggá változtatták Bogyiszló központját. A közönség mosollyal, tapssal és fényképezőgépekkel kísérte a látványos felvonulást, amelynek végállomása az iskola udvara volt.

Igazán kitettek magukért a szervezők Bogyiszlón

Fotó: Makovics Kornel

A menet érkezése után a kisbíró lépett színpadra, aki hagyomány szerint kidobolta az elmúlt két év fontosabb eseményeit – tréfás, olykor csipkelődő megjegyzései nagy derültséget keltettek a közönség körében.

Ezt követte a folklórműsor, amelyben egymást váltották a térség hagyományőrző együttesei. Színpadra lépett a Bogyiszlói Hagyományőrző Egyesület, a Bartina Néptánc Egyesület, a Garai Székelykör, a Decsi Gyöngyösbokréta Néptánccsoport, valamint a Bácska Banda. A fellépőket a Bogyiszlói Zenekar és a PTE Brass Band kísérte, a műsorban pedig helyet kapott az Iszkába Zenekar is. A színes, lendületes produkciók nemcsak a hagyományőrzést szolgálták, hanem valódi élményt nyújtottak a közönségnek.

Sztárfellépők és szüreti bál Bogyiszlón

Ahogy leszállt az este, az ünnep zenei programjai vették át a főszerepet. Postás Józsi szórakoztatta a közönséget, és a PTE Brass Band fúvósai töltötték meg az udvart erőteljes hangzásukkal. A nap fénypontja a szüreti bál volt, ahol a Foursz zenekar húzta a talpalávalót, és a tánc egészen hajnalig tartott.

A szüreti nap nemcsak a felvonulásról és a koncertekről szólt. A Holt-Duna partján kézműves- és étkes vásár várta az érdeklődőket, ahol helyi termelők és árusok kínálták portékáikat. A gyerekek nagy örömére népi játékpark, körhinta és légvár is helyet kapott, így a családok minden tagja talált magának kikapcsolódási lehetőséget.

Horváth István országgyűlési képviselő, Tóth István polgármester, Máté Péter, Szekszárd alpolgármestere és dr. Lehőcz Regina főispán is ott volt az eseményen

Fotó: Makovics Kornel

Közösség és hagyomány

A szervezők szerint a bogyiszlói szüreti nap nemcsak a közös szórakozásról szól, hanem arról is, hogy a település megőrizze és továbbadja hagyományait. Ezt erősítette meg érdeklődésünkre Tóth István, a település polgármestere és Horváth István, a térség országgyűlési képviselője. Az esemény iránt idén is nagy volt az érdeklődés, a falubeliek mellett sokan érkeztek a környező településekről is.