Ha tudnád, milyen kincsek hevernek ezekben a dobozokban, már indulnál is

A bolhapiacok kimentek a divatból, a helyüket inkább az úgynevezett élménypiacok vették át. Bolhapiacra leginkább azok járnak, akik valamilyen régiségeket szeretnének megcsípni.

Bolhapiac jellege van a szekszárdi országos kirakodóvásárnak is, havonta kétszer rendezik meg a Vásártéren

Forrás: Makovics Kornél/Tolnai Népújság

Bolhapiac: kevesebb maradt belőlük, de még mindig népszerűek

A környezetünkben az egyik legismertebb bolhapiac a pécsi. Pécsen bőven akad miből válogatni azoknak, akik szívesen járják végig a Vásártér standjait. A hét minden napján reggel 8-tól este 8-ig tárva nyitva állnak a kapuk, az igazi bolhapiac viszont vasárnap reggel 5 és délután 2 óra között zajlik. A vásár helyet biztosít az autó- és motorkereskedőknek, de régiségekkel, növényekkel, ruházati és iparcikkekkel és persze élelmiszerekkel is találkozhatunk.

Lengyelpiac, Veszprémben még megmaradt

Talán sokan emlékeznek arra, mennyire népszerűek voltak úgy a kilencvenes években az úgynevezett lengyel piacok. Mára nem sok maradt belőlük, de Veszprém ez alól kivétel.

Ha esik, ha fúj, a veszprémi Lengyelpiac minden vasárnap a hajnali óráktól kezdve egészen délután 2-ig várja az érdeklődőket a Házgyári úton. A hatalmas területen bőven van miből válogatni: a műkincsek, hangszerek, ruhák, kertészeti felszerelések és ékszerek mellett esetenként olyan különlegességeket is lehet találni, mint például egy antik robogó.

Az ecseri piac, a főváros legismertebb bolhapiaca

A listából Budapest talán legismertebb bolhapiaca, az Ecseri piac sem maradhat ki. Az óriási területen megrendezett zsibvásár egész héten nyitva áll, és amit itt nem találunk meg, az némi túlzással már nem is létezik. Érdekesség, hogy a piac még 1897-ben jött létre, azóta viszont háromszor is helyszínt váltott: először Józsefvárosban, a Teleki-téren állt, majd 1950-től költözött az Ecseri út környékére, ahonnan a József Attila lakótelep felépülése miatt 1964-ben továbbköltözött a Nagykőrösi útra.

Szekszárdi vásár, havonta kétszer a Vásártéren

És aki nem szeretne utazni sok-sok kilométert a bolhapiac miatt, annak ajánlani tudjuk a szekszárdi vásárt, mely autóvásárral együtt van. Kéthetente, a vásártéren. Legközelebb szeptember 28-án lesz. Itt is, egy kis szerencsével, szinte mindent meg lehet vásárolni.