szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

22°
+23
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Semmit ne dobj ki!

3 órája

Bolhapiac lesz Faddon, várják az érdeklődőket

Címkék#kincs#bolhapiac#hangulat

Mauthner Ilona

Új kezdeményezés indul a faddi termelői piacon: szeptember 13-án, szombaton 8–12 óráig bolhapiac várja az érdeklődőket.

bolhapiac
A bolhapiacoknak különleges hangulatuk van (a kép illusztráció)
Forrás: Facebook/Pécsi Vagyonhasznosító Zrt.

A szervezők kérik, hozzák el megunt könyveiket, játékaikat, ruháikat vagy bármilyen apróságot, ami másnak kincset érhet. 

Jelentkezni a +36/70-411-2108-as és a +36/70-411-2110-es telefonszámon lehet.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu