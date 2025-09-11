Bolhapiac lesz Faddon, várják az érdeklődőket

Új kezdeményezés indul a faddi termelői piacon: szeptember 13-án, szombaton 8–12 óráig bolhapiac várja az érdeklődőket.

A bolhapiacoknak különleges hangulatuk van (a kép illusztráció)

Forrás: Facebook/Pécsi Vagyonhasznosító Zrt.

A szervezők kérik, hozzák el megunt könyveiket, játékaikat, ruháikat vagy bármilyen apróságot, ami másnak kincset érhet.

Jelentkezni a +36/70-411-2108-as és a +36/70-411-2110-es telefonszámon lehet.