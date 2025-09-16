szeptember 16., kedd

1 órája

Bor, zene, hagyomány – Bátaszék három napig ünnepelt (videó)

Bor, zene, hagyomány – Bátaszék három napig ünnepelt (videó)

Fotó: Denes Martonfai

A Bátaszéki Bornapok leglátványosabb eleme, a szüreti felvonulás huszonhat csoport részvételével vonzotta a közönséget, a színpadon pedig a néptánctól a rockig minden műfaj helyet kapott. A könnyed jazzről a Group ’n’ Swing gondoskodott, a legnagyobb névként Geszti Péter zárta a programsort. A ciszterci apátság romjai között a gimnazisták történelmi játékot adtak elő, a bor- és pálinkastandok pedig garantálták a jókedvet.

 

A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
