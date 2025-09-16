Teol.hu videó
Bor, zene, hagyomány – Bátaszék három napig ünnepelt (videó)
A Bátaszéki Bornapok leglátványosabb eleme, a szüreti felvonulás huszonhat csoport részvételével vonzotta a közönséget, a színpadon pedig a néptánctól a rockig minden műfaj helyet kapott. A könnyed jazzről a Group ’n’ Swing gondoskodott, a legnagyobb névként Geszti Péter zárta a programsort. A ciszterci apátság romjai között a gimnazisták történelmi játékot adtak elő, a bor- és pálinkastandok pedig garantálták a jókedvet.
2025.09.14. 17:30
Teol.hu videó
