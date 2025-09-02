Meglepetés a borászoknak – még szüretelni is beállnak a NAV-ellenőrök

Az akció célja többek között annak biztosítása, hogy a borelőállítás első lépésének tekinthető szüret során pontosan rögzítsék a betakarított szőlő mustfokértékét és mennyiségét. Javában tart a szüret, főleg borászokat, szőlőfelvásárlókat ellenőriznek.

Borászoknál, szőlőfelvásárlóknál járnak a revizorok a következő hetekben. Ők maguk is szüretelnek, mintát vesznek. Forrás: Shutterstock

Tolnai borászoknál is jártak a revizorok

A szőlőfeldolgozás ellenőrzésével a hatóság hiteles referencia adatokhoz jut, amelyek később fontos viszonyítási alapot jelenthetnek a borászati termékek eredetének pontos ellenőrzéséhez. Az ellenőrzés helyszínén elvégzett vizsgálatok eredményeinek rögzítése révén létrejön egy adatbázis, amely évjárat, termőhely és szőlőfajta szerinti bontásban segíti a hatóságot a borászati termékek minőségbiztosításával, eredetvédelmével kapcsolatos feladatainak ellátásában. Az információk révén a szőlőtőkékről való betakarításától a palackok értékesítésének folyamatáig biztosítható a hatósági kontroll.