Országos hírű művészek léptek fel a bálák között (galéria)

Elkezdődött a Paksi BorBála – Újratöltve a Sárgödör téren. Csütörtökön az Apropó Színjátszó Egyesület vásári komédiája nyitotta a sort, majd Németh Kristóf vezetésével Gregor Bernadett, Beleznay Endre és Faragó András színművészek álltak közönség elé a „Kérem a következőt!” elnevezésű improvizációs színházi előadással. Ez idő alatt a kistéren a Szekszárdi Jazz Quartett adott műsort, végül Gálvölgyi János: : A hivatásos rajongó című előadása zárta a napot.

A Paksi BorBála helyszíne idén a Sárgödör tér

Fotó: Molnár Gyula

A bálákból épített környezetben találkozik bor és kultúra a Paksi BorBála három napja során

Pénteken a Kiskalász zenekar és a Medinai Tamburazenekar alapozta meg a hangulatot, aztán Gubik Petra és Tempfli Erik „Mi van a zsebemben?” című előadását láthatta a közönség. Este Kalapács – Rudán Joe akusztik koncert következett. A szombati zárónap hasonlóan magas színvonalúprogramokat tartogat. Az Ördögszekér táncegyüttes kezd, majd fellép a Shisha Café és a Magashegyi Underground akusztik duó. A program Dy Tes retro partyjával zárul.