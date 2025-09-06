1 órája
Országos hírű művészek léptek fel a bálák között (galéria)
Új helyszínen, a Sárgödör téren épület fel idén a bála „színház”. Ami viszont nem változott, hogy idén is magas színvonalat képviselő művészek léptek közönség elé a Paksi BorBála három napja során.
Elkezdődött a Paksi BorBála – Újratöltve a Sárgödör téren. Csütörtökön az Apropó Színjátszó Egyesület vásári komédiája nyitotta a sort, majd Németh Kristóf vezetésével Gregor Bernadett, Beleznay Endre és Faragó András színművészek álltak közönség elé a „Kérem a következőt!” elnevezésű improvizációs színházi előadással. Ez idő alatt a kistéren a Szekszárdi Jazz Quartett adott műsort, végül Gálvölgyi János: : A hivatásos rajongó című előadása zárta a napot.
A bálákból épített környezetben találkozik bor és kultúra a Paksi BorBála három napja során
Pénteken a Kiskalász zenekar és a Medinai Tamburazenekar alapozta meg a hangulatot, aztán Gubik Petra és Tempfli Erik „Mi van a zsebemben?” című előadását láthatta a közönség. Este Kalapács – Rudán Joe akusztik koncert következett. A szombati zárónap hasonlóan magas színvonalúprogramokat tartogat. Az Ördögszekér táncegyüttes kezd, majd fellép a Shisha Café és a Magashegyi Underground akusztik duó. A program Dy Tes retro partyjával zárul.
Országos hírű művészek léptek fel a bálák közöttFotók: Molnár Gyula
A Paksi BorBála különlegessége nemcsak abban rejlik, hogy ötvözi a bort és a kultúrát, hanem a helyszín is egyedi, hiszen bálákból épült színház ad teret mindennek.