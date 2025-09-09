szeptember 9., kedd

Szekszárdi hagyomány

7 órája

Százharminc diákkal koccintott a polgármester a borkútnál (fotók)

Címkék#PTE KPVK#Szekszárd#iskolások#Berlinger Attila

Mauthner Ilona

A borkútnál köszöntötték a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karának (PTE-KPVK) új hallgatóit. 

borkút,
Berlinger Attila, Szekszárd polgármestere a borkútnál köszöntötte, és koccintott a PTE KPVK első évfolyamos hallgatóival. Fotó: Kiss Albert / Forrás:  MW

Immár hagyomány, hogy Szekszárd polgármestere a borkútnál koccintással köszönti az első évfolyamos, nappali tagozatos hallgatókat. Idén százharminc első éves, nappali tagozatos diák – akik Tolnából és más vármegyékből érkeztek, például Baranyából, Bács-Kiskunból, Somogyból – kezdi meg a tanulmányait. Nekik, Berlinger Attila polgármester felhőtlen, élményekben gazdag egyetemi éveket kívánt.

Gólyákkal koccintott Szekszárd polgármestere

Fotók: Kiss Albert

 

