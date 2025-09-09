Százharminc diákkal koccintott a polgármester a borkútnál (fotók)

A borkútnál köszöntötték a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karának (PTE-KPVK) új hallgatóit.

Berlinger Attila, Szekszárd polgármestere a borkútnál köszöntötte, és koccintott a PTE KPVK első évfolyamos hallgatóival. Fotó: Kiss Albert / Forrás: MW

Immár hagyomány, hogy Szekszárd polgármestere a borkútnál koccintással köszönti az első évfolyamos, nappali tagozatos hallgatókat. Idén százharminc első éves, nappali tagozatos diák – akik Tolnából és más vármegyékből érkeztek, például Baranyából, Bács-Kiskunból, Somogyból – kezdi meg a tanulmányait. Nekik, Berlinger Attila polgármester felhőtlen, élményekben gazdag egyetemi éveket kívánt.