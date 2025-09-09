Szekszárdi hagyomány
Százharminc diákkal koccintott a polgármester a borkútnál (fotók)
A borkútnál köszöntötték a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karának (PTE-KPVK) új hallgatóit.
Immár hagyomány, hogy Szekszárd polgármestere a borkútnál koccintással köszönti az első évfolyamos, nappali tagozatos hallgatókat. Idén százharminc első éves, nappali tagozatos diák – akik Tolnából és más vármegyékből érkeztek, például Baranyából, Bács-Kiskunból, Somogyból – kezdi meg a tanulmányait. Nekik, Berlinger Attila polgármester felhőtlen, élményekben gazdag egyetemi éveket kívánt.
Gólyákkal koccintott Szekszárd polgármestereFotók: Kiss Albert
