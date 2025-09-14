12 perce
Bátaszéki Bornapok Ismerős Arcokkal, Gesztivel (képgaléria)
A szekszárdi borvidék népszerűsítése. Ez volt az idei, immár nyolcadik Bátaszéki Bornapok egyik legfontosabb célkitűzése. Emellett természetesen fontos szempont, hogy közösségi, kulturális és gasztronómiai élményben legyen része minden ide látogatónak. A program szolgálja a város hagyományainak életben tartását is II. Géza koronázásának megidézésével és a hagyományos szüreti felvonulással.
Hét helyi borászat mellett egy vendég villányi termelő, valamint pezsgő-, pálinka- és kézművessör-stand is gazdagította az idei bornapok kínálatát. Így aztán mindenki megtalálhatta az ízlésének megfelelő nedűt a jókedv fokozásához. A szervezők az idei programban sem tértek el a jól bevált recepttől, így több olyan fellépő is színpadra állt a három nap során, akik kötődnek valamilyen formában Bátaszékhez. Közülük talán a legkiemelkedőbb Nyerges Attila, az Ismerős Arcok frontembere, aki nagyszülei és szülei révén is otthon érezhette magát a városban. Hasonló a helyzet az ABS zenekarral is, ahol szintén van helyi kapcsolat.
A Bornapok fellépői kötődnek Bátaszékhez
A könnyűzenei programsor a keményebb rockzenétől haladt a mindenki által szerethető és hallgatható stílusok felé. A könnyed jazz műfaját a Group ’n’ Swing képviselte, színpadra lépett a Kelemen Kabátban is, míg minden kétséget kizáróan a legnagyobb név Geszti Péter volt, aki az idei bornapok programját zárja.
A történelmi eseményjátékot minden esztendőben a ciszterci apátság romjai között a helyi gimnázium diákjai mutatják be, felidézve azt a történelmi eseményt, ahogyan a gimnázium névadója Magyarország királyává lett.
Bátaszéki Bornapok Ismerős Arcokkal, GesztivelFotók: Mártonfai Dénes
A bornapok leglátványosabb eleme a szüreti felvonulás, amelyben idén huszonhat különböző egyesület és csoport alkotta a menetet. A néphagyományokat életre keltő színpadi produkciók között kaptak helyet a helyiek mellett az alsónyékiek, valamint a székely egyesület vendégeként Bátaszéken vendégeskedő gyergyóditrói táncosok is.