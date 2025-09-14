Bátaszéki Bornapok Ismerős Arcokkal, Gesztivel (képgaléria)

Hét helyi borászat mellett egy vendég villányi termelő, valamint pezsgő-, pálinka- és kézművessör-stand is gazdagította az idei bornapok kínálatát. Így aztán mindenki megtalálhatta az ízlésének megfelelő nedűt a jókedv fokozásához. A szervezők az idei programban sem tértek el a jól bevált recepttől, így több olyan fellépő is színpadra állt a három nap során, akik kötődnek valamilyen formában Bátaszékhez. Közülük talán a legkiemelkedőbb Nyerges Attila, az Ismerős Arcok frontembere, aki nagyszülei és szülei révén is otthon érezhette magát a városban. Hasonló a helyzet az ABS zenekarral is, ahol szintén van helyi kapcsolat.

A bornapok jeles eseménye a szüreti felvonulás

Fotó: Denes Martonfai / Forrás: MW

A Bornapok fellépői kötődnek Bátaszékhez

A könnyűzenei programsor a keményebb rockzenétől haladt a mindenki által szerethető és hallgatható stílusok felé. A könnyed jazz műfaját a Group ’n’ Swing képviselte, színpadra lépett a Kelemen Kabátban is, míg minden kétséget kizáróan a legnagyobb név Geszti Péter volt, aki az idei bornapok programját zárja.

A történelmi eseményjátékot minden esztendőben a ciszterci apátság romjai között a helyi gimnázium diákjai mutatják be, felidézve azt a történelmi eseményt, ahogyan a gimnázium névadója Magyarország királyává lett.