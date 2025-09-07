Brutális szarvastámadás a faluban – Megvadult vad ment neki egy férfinek (videóval)

Az eset Mezőfalván történt, és testvérlapunk, a Duol.hu számolt be róla. Mint írják, a szarvas akkor támadta meg a férfit, amikor az megpróbálta az állatot terelni. A szarvastámadás következtében a férfi komolyan megsérült, több sebét is össze kellett varrni.

A megvadult állatot végül a település határában lévő mezőgazdasági területen lőtték le

Fotó: duol.hu

– Próbáltuk a Honvéd utcából kiterelni a szarvast. El is indult, de valamelyik kutyától megijedhetett, mert visszafordult és nekem jött. Szerencsémre a buszmegállóban állt egy srác és egy autó is megállt. Kisegítettek a szorult helyzetből. Úgy szedték le rólam, mert eléggé elszánta a dolgot, hogy engem szétszed – mesélt a történtekről a férfi.