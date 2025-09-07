20 perce
Brutális szarvastámadás a faluban – Megvadult vad ment neki egy férfinek (videóval)
Egy megvadult szarvas támadott meg egy férfit a szomszédos vármegyében. Szerencsére nem történt komolyabb baj.
Az eset Mezőfalván történt, és testvérlapunk, a Duol.hu számolt be róla. Mint írják, a szarvas akkor támadta meg a férfit, amikor az megpróbálta az állatot terelni. A szarvastámadás következtében a férfi komolyan megsérült, több sebét is össze kellett varrni.
– Próbáltuk a Honvéd utcából kiterelni a szarvast. El is indult, de valamelyik kutyától megijedhetett, mert visszafordult és nekem jött. Szerencsémre a buszmegállóban állt egy srác és egy autó is megállt. Kisegítettek a szorult helyzetből. Úgy szedték le rólam, mert eléggé elszánta a dolgot, hogy engem szétszed – mesélt a történtekről a férfi.
A szarvast végül sikerült kiterelni a kukoricásba, ahol három lövéssel leterítették. A műveletben Rabi Károly helyi gazda és vadász és Valler Csaba fővadász vett részt. Az állatot Rabi Károly ejtette el, írja a Duol.hu.
