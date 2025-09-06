Büszke rá, hogy a település határán túl is értékelik a munkáját (videó)

A méltatás szerint az iskolában végzett áldozatos vezetői munkája, a gyermekek oktatása és jólléte iránti elköteleződése, valamint a társadalmi szerepvállalása elismeréseként.

Hernerné Szőts Hajnalka Vizin Balázzsal, a vármegyei közgyűlés alelnökével, Csibi Krisztina országgyűlési képviselővel és Orbán Attilával, a közgyűlés elnökével

Fotó: Mártonfai Dénes

– Engem az is meglepett, amikor megtudtam, hogy felterjesztettek a díjra. Ez számomra azt jelentette, hogy a település vezetése is értékeli azt a munkát, amit csinálunk nap mint nap. Az pedig, hogy ezt Cikó határán túl is értékelik, egyfajta visszajelzés. Egyszerre voltam meglepett, hálás és nagyon boldog. Ez egy közös munka a szülőkkel az önkormányzatokkal és a kollégákkal. Nélkülük nem sikerülhetne – fogalmazott a kitüntetett.

A videófelvétel a Tolna Vármegyei Önkormányzat tulajdona.