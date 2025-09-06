szeptember 6., szombat

Az állatorvos válaszol

Büdös van a kutyája közelében? Figyeljen oda rá, mert lehet, hogy nagy a baj!

Tudjuk, hogy négylábú barátaink sokszor meglepnek minket viselkedésükkel, de most egy olyan apró, mégis fontos részletre világítunk rá, amely elsőre talán furcsának tűnhet. Maradjon velünk, és fedezze fel, hogyan segíti a bűzmirigy kedvenceinket a mindennapi életben.

Brunner Mónika

A kutyák végbelének legvégső szakaszán két oldalt lévő mirigyek szerepe kettős. Az ürülék távozásakor síkosítják a végbélnyílást és ez segítséget jelent például a csonttartalmú kemény ürülék eltávozásában, másrészt a szagok által információkat is közvetítenek a többi állat számára. Bűzmirigy kutyáknál. 

Felelős állattartás ide vagy oda – a kutyák csak egyvalamit akarnak
A kutyák az ember hű barátjai és ahogy nekünk, úgy kedvenceinknek is megvan a saját maguk bajuk. Érdemes rájuk különös gonddal figyelni. 
Fotó: Shutterstock

Bűzmirigy gondok

A végbélmirigyek ürülését tehát a megfelelő keménységű széklet biztosítja, amely ürüléskor nyomást gyakorol a mirigyekre, így a váladék a széklettel együtt távozik. Az ürülés másik mechanizmusa a szociális kapcsolatok során valósul meg. Biztosan sokan tapasztalták már, hogy ha a kutya megijed, néha nagyon bűzös szag jelentkezik a környezetében, ismertette dr. Jakab Ferenc a szekszárdi Fehér Agyar Állatorvosi Rendelő tulajdonosa. Hozzátette, hogy ilyenkor is az összehúzódó végbélnyílás üríti a mirigy tartalmát. 

Probléma akkor szokott lenni, amikor a bűzmirigy hosszú időn keresztül nem ürül, például a megfelelő keménységű ürüléket biztosító táplálék hiánya, vagy az állatok közötti szociális kapcsolatok hiánya, korlátozottsága miatt. Ilyenkor a pangó váladékban baktériumok szaporodnak el és gyulladás jelentkezik. A gazda azt veszi észre, hogy a kutya gyakran nyalja a végbél környékét, esetleg húzza a fenekét a földön („szánkázik”) , ez a viszketés, irritáció miatt van. Ha a mirigy kivezető nyílása eltömődik, akkor tályog alakulhat ki, amelyet egy fájdalmas duzzanat jelez, később ez feltör és véres genny ürül belőle. A bűzmirigy problémáit észlelve érdemes kérni az állatorvost annak manuális kiürítésére, illetve a gyulladás kezelésére, tette hozzá dr. Jakab Ferenc. 

A macskákra is jellemző a problémakör, és 2025-ben is aktuális

 

