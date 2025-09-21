Már a civilek is beálltak a sorba – eltökélték, hogy életeket mentenek meg!

Szeptember 22-én, hétfőn Szekszárdon is elindul a XIII. Civil Véradó Hét, amelyet idén is a Dunamenti Polgári Egyesület szervezett meg. A Béri Balogh Ádám utcai Területi Vérellátó reggel 8 és este 17 óra között várja mindazokat, akik véradásukkal hozzájárulnának ahhoz, hogy betegek életmentő segítséghez jussanak. Egyetlen véradással ugyanis akár három ember életét is megmenthetjük.

"Kérek egy kulcsot a szívedhez..." A retro slágerek sem hiányozhatnak majd a véradásról.

Fotó: Anastasiia Stiahailo / Forrás: Getty Images

Az országos kezdeményezés a Miniszterelnökség, a Civil Közösségi Szolgáltató Központok, az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt összefogásával valósul meg.

Tolna vármegyei őszi időpontok: