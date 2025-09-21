szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

28°
+30
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Adjunk mi is!

39 perce

Már a civilek is beálltak a sorba – eltökélték, hogy életeket mentenek meg!

Címkék#Dunamenti Polgári Egyesület#véradás#Országos Vérellátó Szolgálat#Szekszárdi Területi Vérellátó

Teol.hu

Szeptember 22-én, hétfőn Szekszárdon is elindul a XIII. Civil Véradó Hét, amelyet idén is a Dunamenti Polgári Egyesület szervezett meg. A Béri Balogh Ádám utcai Területi Vérellátó reggel 8 és este 17 óra között várja mindazokat, akik véradásukkal hozzájárulnának ahhoz, hogy betegek életmentő segítséghez jussanak. Egyetlen véradással ugyanis akár három ember életét is megmenthetjük.

RETRO véradás
"Kérek egy kulcsot a szívedhez..." A retro slágerek sem hiányozhatnak majd a véradásról.
Fotó: Anastasiia Stiahailo / Forrás:  Getty Images 

Az országos kezdeményezés a Miniszterelnökség, a Civil Közösségi Szolgáltató Központok, az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt összefogásával valósul meg.

Tolna vármegyei őszi időpontok:

Szekszárdi Területi Vérellátó 
7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám   utca 5-7.		2025.09.22. 8-17 óra
Közösségi Ház - Gerjen község
7134 Gerjen, Kossuth L.u.28.		2025.09.23. 10-13 óra
Fácánkert - Faluház
7136 Fácánkert, Árpád u. 14.		2025.09.24. 15-17 óra
Művelődési Ház - Gyönk
7064 Gyönk, Dózsa György tér 548.		2025.09.25. 14-17 óra
Szekszárdi Területi Vérellátó 
7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám   utca 5-7.		2025.09.26. 8-12 óra
PTE IGY Gyakorlóiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gyakorlóóvoda
7100 Szekszárd, Mátyás király u. 5. 		2025.09.26. 14-17 ór

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu