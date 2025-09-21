Adjunk mi is!
Már a civilek is beálltak a sorba – eltökélték, hogy életeket mentenek meg!
Szeptember 22-én, hétfőn Szekszárdon is elindul a XIII. Civil Véradó Hét, amelyet idén is a Dunamenti Polgári Egyesület szervezett meg. A Béri Balogh Ádám utcai Területi Vérellátó reggel 8 és este 17 óra között várja mindazokat, akik véradásukkal hozzájárulnának ahhoz, hogy betegek életmentő segítséghez jussanak. Egyetlen véradással ugyanis akár három ember életét is megmenthetjük.
Az országos kezdeményezés a Miniszterelnökség, a Civil Közösségi Szolgáltató Központok, az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt összefogásával valósul meg.
Tolna vármegyei őszi időpontok:
|Szekszárdi Területi Vérellátó
7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7.
|2025.09.22. 8-17 óra
|Közösségi Ház - Gerjen község
7134 Gerjen, Kossuth L.u.28.
|2025.09.23. 10-13 óra
|Fácánkert - Faluház
7136 Fácánkert, Árpád u. 14.
|2025.09.24. 15-17 óra
|Művelődési Ház - Gyönk
7064 Gyönk, Dózsa György tér 548.
|2025.09.25. 14-17 óra
|Szekszárdi Területi Vérellátó
7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7.
|2025.09.26. 8-12 óra
|PTE IGY Gyakorlóiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gyakorlóóvoda
7100 Szekszárd, Mátyás király u. 5.
|2025.09.26. 14-17 ór
