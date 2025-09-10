1 órája
Begördült a Tolnatejhez a Coop Rally mezőnye (galéria)
A minőségi magyar termékeket népszerűsíti évről évre a nagy múltú rendezvény, amely szerdán Szekszárdra érkezett. A Coop Rally résztvevőit a Tolnatej Zrt. fogadta.
Szekszárdra érkezett a minőségi magyar termékeket népszerűsítő XIX. Coop Rally. A közel száz autóból álló mezőny kedden indult Dunaharasztiból, és a két napos túra során Nyugat-Magyarország kiemelt élelmiszergyártóit, valamint a Coop tagvállalkozásait látogatják végig. Ennek egyik állomása volt szerdán a Tolnatej Zrt. üzeme, ahol a sajtó képviselőit is fogadták.
A város legnagyobb vállalkozása fogadta a Coop Rally mezőnyét
Elsőként Berlinger Attila, Szekszárd polgármestere köszöntötte a megjelenteket, és örömét fejezte ki annak kapcsán, hogy a városban üdvözölhetik ezt a fontos eseményt. Mint mondta, a Coop Rally nemcsak azért jelentős, mert egy nagy hagyományokkal bíró szakmai programról van szó, hanem azért is, mert ennek szereplői és szervezői között példaértékű kohézió van. Beszélt arról is, hogy a Tolnatej Zrt. a város legnagyobb vállalkozása, amely több mint ötszáz ember számára biztosít munkahelyet, emellett pedig az elmúlt évtizedek folyamatos innovációi révén egyedülálló fejlődési karriert futott be. De a gazdasági mutatók mellett a cég társadalmi felelősségvállalása is kiemelkedő – tette hozzá a városvezető.
Hetven év munkája és tudása jelenik meg termékeikben
Tóth László, a CO-OP Hungary Zrt. Igazgatóságának tagja arról beszélt, hogy több mint tíz éve járt már a Tolnatej Zrt.-nél, és az azóta végbe ment fejlődést méltatta, azt hangsúlyozva, hogy Közép-Európa legnagyobb sajtgyártó kapacitása működik Szekszárdon. Koller Attila, a tejipari vállalat vezérigazgatója köszöntőjében részletesebben is ismertette tevékenységüket, és az előző években megvalósult fejlesztéseket. Kiemelte, hogy a Tolnatej Zrt. komoly hagyományokkal rendelkezik, hiszen az elődvállalatot még 1955-ben alapították, így hetven év munkája és tudása jelenik meg a termékeikben, és biztosítja azt a minőséget, amelyet a vásárlóiknak és kereskedelmi partnereiknek nyújtani szeretnének.
Az elmúlt öt-hat évben egy húszmilliárd forintos fejlesztési programot hajtottak végre, amelynek négy fontos állomása volt: UHT gépsort telepítettek, fejlesztették a logisztikai kapacitásokat, a csomagolástechnológiát, a sajtgyártó technológia teljes megújításával egy korszerű, automata üzemet hoztak létre, amely évi 20 ezer tonna sajt gyártását teszi lehetővé, valamint megépítettek egy korszerű sajt-továbbfeldolgozó üzemet. Koller Attila arra is kitért, hogy húsz éve az édesapjától vette át a cégvezetést. Akkor 120 millió liter tejet dolgoztak fel egy évben, most több mint 260 millió litert, az árbevételük pedig ma már eléri a 80 milliárd forintot. Több mint száz hazai tejtermelő gazdasággal állnak hosszú távú beszállítói kapcsolatban. A jövőben pedig újabb fejlesztést hajthatnak végre.
Szekszárd a bor és a sajt városa
– Büszkék vagyunk a Tolnatej Zrt.-re, hiszen hetven éve a város meghatározó gazdasági vállalata – mondta Horváth István országgyűlési képviselő, aki a privatizáció jó példájaként beszélt a teljes egészében magyar tulajdonú cégről. Kiemelte, hogy Szekszárd nemcsak a bor, hanem a sajt városa is, és más fontos gazdasági szereplők is hozzájárulnak a város fejlődéséhez, így autóipari cégek, a turizmus és a könnyűipar is jelen van.
A Tolnatej Zrt. tökéletes példa
Dr. Felkai Beáta, élelmiszerláncért felelős helyettes államtitkár – aki maga is részt vesz a Coop Rallyn – a szíve csücskének nevezte a tejipart. Elmondta, hogy sok tejet viszünk ki és nagyon sok feldolgozott terméket hozunk be, de az ilyen vállalatok tökéletes példák arra, hogy ezeket itthon is elő tudjuk állítani. Arról is beszélt, hogy folyadéktej esetében hazánk lakossága nagyjából az EU-s átlaggal azonos mennyiséget fogyaszt, a feldolgozott termékek esetében azonban van elmaradás, viszont vannak jó kezdeményezések.
Cél a magyar élelmiszeripar támogatása
A Coop alapítása óta legfontosabb üzletpolitikai célitűzésének tekinti, hogy minél több hazánkban készült terméket forgalmazzon, hiszen száz százalékban magyar üzletláncként kötelességének érzi saját élelmiszeriparunk támogatását, népszerűsítését. Ennek érdekében beszállítóival közösen indította el 2006-ban a „Coop Rally a minőségi magyar termékekért” elnevezésű rendezvényt.
Begördült a Tolnatejhez a Coop Rally mezőnyeFotók: Makovics Kornél