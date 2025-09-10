Begördült a Tolnatejhez a Coop Rally mezőnye (galéria)

Szekszárdra érkezett a minőségi magyar termékeket népszerűsítő XIX. Coop Rally. A közel száz autóból álló mezőny kedden indult Dunaharasztiból, és a két napos túra során Nyugat-Magyarország kiemelt élelmiszergyártóit, valamint a Coop tagvállalkozásait látogatják végig. Ennek egyik állomása volt szerdán a Tolnatej Zrt. üzeme, ahol a sajtó képviselőit is fogadták.

A Coop Rally szekszárdi állomásán, a Tolnatej Zrt.-nél tartottak sajtótájékoztatót

Fotó: Makovics Kornel

A város legnagyobb vállalkozása fogadta a Coop Rally mezőnyét

Elsőként Berlinger Attila, Szekszárd polgármestere köszöntötte a megjelenteket, és örömét fejezte ki annak kapcsán, hogy a városban üdvözölhetik ezt a fontos eseményt. Mint mondta, a Coop Rally nemcsak azért jelentős, mert egy nagy hagyományokkal bíró szakmai programról van szó, hanem azért is, mert ennek szereplői és szervezői között példaértékű kohézió van. Beszélt arról is, hogy a Tolnatej Zrt. a város legnagyobb vállalkozása, amely több mint ötszáz ember számára biztosít munkahelyet, emellett pedig az elmúlt évtizedek folyamatos innovációi révén egyedülálló fejlődési karriert futott be. De a gazdasági mutatók mellett a cég társadalmi felelősségvállalása is kiemelkedő – tette hozzá a városvezető.

Berlinger Attila polgármester házigazdaként köszöntötte a megjelenteket

Fotó: Makovics Kornél

Hetven év munkája és tudása jelenik meg termékeikben

Tóth László, a CO-OP Hungary Zrt. Igazgatóságának tagja arról beszélt, hogy több mint tíz éve járt már a Tolnatej Zrt.-nél, és az azóta végbe ment fejlődést méltatta, azt hangsúlyozva, hogy Közép-Európa legnagyobb sajtgyártó kapacitása működik Szekszárdon. Koller Attila, a tejipari vállalat vezérigazgatója köszöntőjében részletesebben is ismertette tevékenységüket, és az előző években megvalósult fejlesztéseket. Kiemelte, hogy a Tolnatej Zrt. komoly hagyományokkal rendelkezik, hiszen az elődvállalatot még 1955-ben alapították, így hetven év munkája és tudása jelenik meg a termékeikben, és biztosítja azt a minőséget, amelyet a vásárlóiknak és kereskedelmi partnereiknek nyújtani szeretnének.

Koller Attila vezérigazgató a Tolnatej Zrt.-nél történt fejlesztésekről beszélt

Fotó: Makovics Kornél

Az elmúlt öt-hat évben egy húszmilliárd forintos fejlesztési programot hajtottak végre, amelynek négy fontos állomása volt: UHT gépsort telepítettek, fejlesztették a logisztikai kapacitásokat, a csomagolástechnológiát, a sajtgyártó technológia teljes megújításával egy korszerű, automata üzemet hoztak létre, amely évi 20 ezer tonna sajt gyártását teszi lehetővé, valamint megépítettek egy korszerű sajt-továbbfeldolgozó üzemet. Koller Attila arra is kitért, hogy húsz éve az édesapjától vette át a cégvezetést. Akkor 120 millió liter tejet dolgoztak fel egy évben, most több mint 260 millió litert, az árbevételük pedig ma már eléri a 80 milliárd forintot. Több mint száz hazai tejtermelő gazdasággal állnak hosszú távú beszállítói kapcsolatban. A jövőben pedig újabb fejlesztést hajthatnak végre.