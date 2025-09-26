Csak a Hála-Gálát rendezik meg holnap, a délelőtti programok elmaradnak!

Elmaradnak az Önkéntesek Napja és Hála-Gála szombat délelőtti programjai, tájékoztatta a Teol.hu-t péntek este Pócs Margit, a rendező Mentálhigiénés Műhely elnöke. A program eredetileg 9.30 órakor kezdődött volna, de az időjárási viszonyok miatt úgy döntöttek, hogy csak a Hála-Gálát tartják meg 13.30 órától a Babits Mihály Kulturális Központ márványtermében. A program legfontosabb része, a Szomjú-díjak ünnepélyes átadása 15 órakor kezdődik. A szervezők minden érdeklődőt várnak.

Fotó: Mediaworks