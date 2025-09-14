Nyolcvan éve találtak otthonra Tevelen a bukovinai székelyek (képgalériával)

„A mögöttünk lévő nyolcvan év igazán sok emléket rejt, amelyek őrzik népünk életét és felszentelik azt a világnak. S amikor ezeket az emlékeket számba vesszük, méltó és igazságos, hogy a tisztelet és a szeretet hangján azokról is megemlékezzünk, akik megélték, vissza-visszatérően is, a hontalanság, a földönfutóvá válás nyomasztó érzését, majd megvetették a lábukat itt Tevelen vagy másutt, de már az égi hazában követik tovább és kísérik imáikkal sorsunk alakulását” – Csibi Krisztina ezt hangsúlyozta ünnepi beszédében vasárnap Tevelen, a Székely ház udvarán tartott megemlékezésen. A bonyhádi és dombóvári térség országgyűlési képviselője egy nem is olyan régi emlékét is felelevenítette. Elmesélte, hogy egy hónappal ezelőtt Székelyföldről elszármazott, Ausztriában élő barátai látogattak el Tolna vármegyébe.

Csibi Krisztina és Vizin Balázs helyezi el az emlékezés koszorúját

Fotó: Denes Martonfai / Forrás: MW

Csibi Krisztina: fontos nekünk az, hogy kik vagyunk és honnan jöttünk

„Először jártak ezen a vidéken, és amikor megszemlélték a kakasdi székelykapukat, a bonyhádi Székely parkot, a kismányoki székely templomot s egy sor más székely jelképet a településeken, amelyeken áthaladtak, csodálkozva jegyezték meg: nem is gondolták, hogy létezik egy másik Székelyföld is! Én pedig mérhetetlenül büszke voltam – mert itt a Völgységben azért van annyi székely kapu, székely ház, kopjafa, emlékpark, emlékjel, csoport és szervezet, azért öltünk magunkra népviseletet az ünnepeink alkalmával, mert fontos nekünk az, hogy kik vagyunk és honnan jöttünk, meg is akarjuk mutatni ezt a világnak és át is akarjuk örökíteni ezt az utánunk következő nemzedékeknek” – mondta.

Fazekas Attila polgármester arra emlékeztetett, hogy 1944 őszén a háború borzalmai elől menekülve tizenháromezer bukovinai székely vágott neki a hosszú és bizonytalan útnak, hogy új otthonra leljen. Az akkori Tevel befogadta azokat a családokat, akik végül itt találták meg a békét és a nyugalmat.

„Ez az évforduló több mint egy történelmi dátum. Ez a megemlékezés a bátorságról, a kitartásról és a hitről szól” – húzta alá a polgármester.