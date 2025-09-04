Különleges hajó úszott a Duna vármegyei szakaszán – Ön is látta? (fotókkal)

Tíz ország összefogásával, a Living Danube eredményeként épült meg a Danuvia Alacris, ami egy 4. századi, római kori őrhajó pontos mása. Egy ilyen hajónak a maga idejében az volt a feladata, hogy őrizze a limest, vagyis a Római Birodalom folyami határvidékét. Utánzatával pedig az a cél, hogy felhívják a figyelmet a limes menti útvonal értékeire. Ez a különleges vízi jármű nemrégiben a Duna Tolna vármegyei szakaszán járt. Mielőtt érintette volna például Bölcskét és Paksot, egy ideig Dunaföldváron állomásozott, és az augusztus 20-i ünnepség egyik látványossága volt.

kényelmesen húsz fő evezhet a hajóban, plusz a kormányos. Tizennyolc méter hosszú és hat tonna a súlya.