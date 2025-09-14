szeptember 14., vasárnap

Szüreti mulatság

50 perce

Délután megható pillanatok, este nagy buli a szüreti bálon

Címkék#hagyomány#mulatság#bál

Száz éve minden esztendőben kikérik a bírónét Tengelicen. Nem volt ez másképp az idei szüreti napon sem.

Révészné Hanol Erzsébet

A századik szüreti mulatságot rendezték múlt szombaton Tengelicen. A jeles évforduló alkalmából gazdag programmal és méltóságteljes ünnepléssel tisztelegtek az elődök előtt. Köszöntőjében Gáncs István polgármester is a hagyományok ápolásának fontosságát és a közösség összetartó erejét hangsúlyozta. Az Tengelici Értéktár Bizottság nevében Farkas Zsuzsanna a szüreti hagyományokról beszélt, felidézve, miként vált az a falu egyik legfontosabb közösségi ünnepévé.

Forrás: Beküldött  kép

A rendezvény egyik legmeghatóbb pillanata volt, amikor köszöntötték a korábbi évek bíró párjait, akik egykor a szüreti felvonulást vezették, és azóta is kéz a kézben együtt járnak az élet útján. Ezután a kisbíró kidobolta a település legfrissebb híreit, majd a jegyző hivatalosan is kikérte a bírónét, ezzel megadva a jelet az ünnepi menet elindulására. A népviseletbe öltözött szereplők és táncosok díszes fogatokra szálltak, majd csikósok kíséretében körbejárták az egész falut. A felvonulást követő ünnepi műsorban színpadra léptek a Sárpilisi „Gerlice madár” Hagyományőrző Néptánc Egyesület tagjai, a helyi iskola 4. osztályos tanulói, valamint a Fóti Tánc Társulat fiatal tehetségei. Az este a hagyományokhoz híven szüreti bállal zárult.

 

