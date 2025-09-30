18 perce
Dermesztő fordulat: –4 fokot mértek szeptember végén – Jön a havazás?
Bár Magyarországon még nem kell igazi havazásra számítanunk, a következő napokban nálunk is előfordulhatnak a tél hírnökei: jégdara záporok és hűvös, szeles időjárás, írja a Köpönyeg.hu.
Szeptember 29-én reggel igazi téli arcát mutatta a Kárpátok időjárása. A Madarasi Hargitán, valamint a Páring-hegységben és a Kudzsiri-havasokban is havazás borította be a hegyoldalakat. A hőmérséklet több helyen fagypont alá csökkent, a Hargitában például -4 Celsius fokot is mértek, ami a szeptember végi időszakhoz képest szokatlanul alacsonynak számít, olvasható a Köpönyeg.hu-n.
Sokan teszik fel a kérdést: ha már az Alpokban és a Kárpátokban havazik, vajon Magyarországon is számíthatunk hópelyhekre? A válasz egyelőre nem – a következő napok előrejelzései szerint még a legmagasabb hegyünkön, a Kékestetőn sem várható valódi havazás. Azonban kedden és szerdán az átvonuló záporok és zivatarok mellett előfordulhat jégdara zápor, ami ugyan nem hó, de téli hangulatot idézhet. A légkör egyre hűvösebbé válik, a hajnalok csípősek lesznek, a nappali hőmérsékletek pedig fokozatosan esnek vissza.
Ami a szerdai időjárást illeti a Köpönyeg.hu azt írja, hogy észak, északkelet felől gyakran erősen megnövekszik a felhőzet, és szórványosan fordul elő záporeső. Az északkeleti szél egyre inkább megélénkül, 14-15 fok várható délután.