szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

14°
+18
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

18 perce

Dermesztő fordulat: –4 fokot mértek szeptember végén – Jön a havazás?

Címkék#hőmérséklet#havazás#időjárás

Bár Magyarországon még nem kell igazi havazásra számítanunk, a következő napokban nálunk is előfordulhatnak a tél hírnökei: jégdara záporok és hűvös, szeles időjárás, írja a Köpönyeg.hu.

Teol.hu

Szeptember 29-én reggel igazi téli arcát mutatta a Kárpátok időjárása. A Madarasi Hargitán, valamint a Páring-hegységben és a Kudzsiri-havasokban is havazás borította be a hegyoldalakat. A hőmérséklet több helyen fagypont alá csökkent, a Hargitában például -4 Celsius fokot is mértek, ami a szeptember végi időszakhoz képest szokatlanul alacsonynak számít, olvasható a Köpönyeg.hu-n. 

A kép illusztráció.
Fotó: Leszek Glasner

Sokan teszik fel a kérdést: ha már az Alpokban és a Kárpátokban havazik, vajon Magyarországon is számíthatunk hópelyhekre? A válasz egyelőre nem – a következő napok előrejelzései szerint még a legmagasabb hegyünkön, a Kékestetőn sem várható valódi havazás. Azonban kedden és szerdán az átvonuló záporok és zivatarok mellett előfordulhat jégdara zápor, ami ugyan nem hó, de téli hangulatot idézhet. A légkör egyre hűvösebbé válik, a hajnalok csípősek lesznek, a nappali hőmérsékletek pedig fokozatosan esnek vissza. Sokan teszik fel a kérdést: ha már az Alpokban és a Kárpátokban havazik, vajon Magyarországon is számíthatunk hópelyhekre? A válasz egyelőre nem – a következő napok előrejelzései szerint még a legmagasabb hegyünkön, a Kékestetőn sem várható valódi havazás. Azonban kedden és szerdán az átvonuló záporok és zivatarok mellett előfordulhat jégdara zápor, ami ugyan nem hó, de téli hangulatot idézhet. A légkör egyre hűvösebbé válik, a hajnalok csípősek lesznek, a nappali hőmérsékletek pedig fokozatosan esnek vissza.

Ami a szerdai időjárást illeti a Köpönyeg.hu azt írja, hogy észak, északkelet felől gyakran erősen megnövekszik a felhőzet, és szórványosan fordul elő záporeső. Az északkeleti szél egyre inkább megélénkül, 14-15 fok várható délután.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu