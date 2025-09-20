Digitális polgári körök: 70 ezres tagsággal rendezik az első országos találkozót

A Magyar Nemzet tudósítása szerint szeptember 20-án, szombaton a Papp László Sportaréna ad otthont a digitális polgári körök első országos találkozójának. A regisztrált tagok száma meghaladta a 70 ezret.

A rendezvény házigazdái Rákay Philip és Szabó Zsófi lesznek. A programban expo, zenei produkciók és színpadi beszédek is szerepelnek. 16 órától Lázár János, Kocsis Máté és Orbán Viktor mond beszédet.

A „Zebra” polgári kör is bemutatkozik, amely az álhírek elleni fellépést vállalta fel.

A DPK mozgalmat Orbán Viktor Tusnádfürdőn jelentette be. A kezdeményezés célja a magyar identitás és kultúra megvédése az online térben, valamint közösségépítés a polgári oldal számára.

Az Origo beszámolója szerint a Digitális Polgári Körök nemzeti ügyeket és kulturális kérdéseket is zászlajukra tűztek. Dopeman a Dopearcok kör vezetője, Dezső Tamás a Migrációellenes kört irányítja, Schmidt Mária pedig a Büszkeség kör alapítója. Ez a három különböző háttérrel rendelkező személy is mutatja, hogy a DPK valós társadalmi beágyazottsággal működik.