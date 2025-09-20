szeptember 20., szombat

Friderika névnap

27°
+28
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kövesse velünk!

25 perce

Digitális polgári körök: 70 ezres tagsággal rendezik az első országos találkozót

Címkék#mozgalom#DPK#Migrációellenes kör#Orbán Viktor

Rekordszámú, több mint 70 ezer ember csatlakozott a digitális polgári körökhöz. Ma tartják az első országos találkozót Budapesten. Orbán Viktor is felszólal, az eseményről élőben számolunk be!

Digitális polgári körök: 70 ezres tagsággal rendezik az első országos találkozót

Orbán Viktor miniszterelnök

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher

A Magyar Nemzet tudósítása szerint szeptember 20-án, szombaton a Papp László Sportaréna ad otthont a digitális polgári körök első országos találkozójának. A regisztrált tagok száma meghaladta a 70 ezret.

A rendezvény házigazdái Rákay Philip és Szabó Zsófi lesznek. A programban expo, zenei produkciók és színpadi beszédek is szerepelnek. 16 órától Lázár János, Kocsis Máté és Orbán Viktor mond beszédet.

A „Zebra” polgári kör is bemutatkozik, amely az álhírek elleni fellépést vállalta fel.

A DPK mozgalmat Orbán Viktor Tusnádfürdőn jelentette be. A kezdeményezés célja a magyar identitás és kultúra megvédése az online térben, valamint közösségépítés a polgári oldal számára.

Az Origo beszámolója szerint a Digitális Polgári Körök nemzeti ügyeket és kulturális kérdéseket is zászlajukra tűztek. Dopeman a Dopearcok kör vezetője, Dezső Tamás a Migrációellenes kört irányítja, Schmidt Mária pedig a Büszkeség kör alapítója. Ez a három különböző háttérrel rendelkező személy is mutatja, hogy a DPK valós társadalmi beágyazottsággal működik. 

 

Élő közvetítésünket lejjebb görgetve olvashatják.

Nem mindenki fér be a túljelentkezés miatt - írta Deák Dániel
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu