Nem csak Lőrinc tehet arról, hogy lassan vége a dinnye szezonjának

– Bár nagyon szeretem a dinnyét, valamilyen oknál fogva idén igazán finom dinnyével nem nagyon találkoztam. Nem tudom mi lehet ennek az oka - mondta egy szekszárdi anyuka, akivel a piacon beszélgettünk. Mindjárt meg is kérdeztük az ott árusító termelőt.

– Valóban nagyon kellett válogatni a dinnyék között. Ez a gyümölcs nem szereti a változékonyabb időjárást, a hirtelen lehűléseket, ellenben igényli a folyamatos meleget. Bizonyára ez játszhatott közre abban, hogy nem mindenki elégedett a minőséggel – mondta.

A mondás szerint Lőrinc napja – szeptember 5. – fordulópont a dinnyeszezonban. Lőrinc ugyanis „belepisil” a dinnyébe, és ezután ehetetlenné válik. Nyilván amikor ezt kitalálták, még a nyár nem tartott szeptember közepéig.

A nagy meleg segítette az értékesítést

A szezon kezdete kicsit késve indult, de a száraz, meleg idő segített. A nagybani piacon jelenleg 250 forintért veszik át a kereskedők a termelőktől a dinnyét. Ezt a fajtát később vetették a gazdák, ami mindig nagy rizikó, hiszen hónapokkal korábban nehéz kitalálni, hogy milyen idő lesz majd augusztus végén, szeptemberben. Vagyis lesz-e kereslet a dinnyére.