Már nem annyira keresik

1 órája

Nem csak Lőrinc tehet arról, hogy lassan vége a dinnye szezonjának

Címkék#gyümölcs#dinnye#piac

Pár nap és el kell búcsúznunk az egyik legkedvesebb nyári gyümölcstől, a dinnyétől is. Lejárt az ideje, mondták a gazdák, az idei nagy forróság miatt lerövidült a dinnye szezonja. Hiába van még meleg idő, az iskolakezdéssel amúgy is megváltozik – ki tudja miért – a dinnye vásárlása.

Mauthner Ilona

A legtöbb vármegyei termelőnél már több fajta két hete leérett, és sokan nem is próbálkoznak a későn érő fajtákkal, mert rendszerint szeptembertől már nem kapkodnak érte. A dinnye szezonja lerövidült az idén a tartós, nagy hőség miatt. 

A dinnye szezonja szeptemberben véget ér
Bár a piacon és néhány üzletben még lehet vásárolni belőle, de a dinnye szezonja lassan véget ér. Forrás: Mártonfai Dénes

A dinnye szezonja idén is augusztus végével ért véget

Az idén a tavalyinál több helyszínen lehetett dinnyét vásárolni, vagyis úgy tűnik nagyobb a kínálat. Paks, Szedres, Tengelic, Medina, Kajdacs, Fadd és Németkér környékén foglalkoznak a legtöbben dinnyetermesztéssel a vármegyében, de árultak itt Baranyából, Békésből érkező szállítmányokat is. A legtöbb vásárló nem igazán érdeklődött arról, honnan is való a mézédes finomság, inkább az árakat nézték.

– Bár nagyon szeretem a dinnyét, valamilyen oknál fogva idén igazán finom dinnyével nem nagyon találkoztam. Nem tudom mi lehet ennek az oka - mondta egy szekszárdi anyuka, akivel a piacon beszélgettünk. Mindjárt meg is kérdeztük az ott árusító termelőt.

– Valóban nagyon kellett válogatni a dinnyék között. Ez a gyümölcs nem szereti a változékonyabb időjárást, a hirtelen lehűléseket, ellenben igényli a folyamatos meleget. Bizonyára ez játszhatott közre abban, hogy nem mindenki elégedett a minőséggel – mondta.

A mondás szerint Lőrinc napja – szeptember 5. – fordulópont a dinnyeszezonban. Lőrinc ugyanis „belepisil” a dinnyébe, és ezután ehetetlenné válik.  Nyilván amikor ezt kitalálták, még a nyár nem tartott szeptember közepéig.

A nagy meleg segítette az értékesítést

A szezon kezdete kicsit késve indult, de a száraz, meleg idő segített. A nagybani piacon jelenleg 250 forintért veszik át a kereskedők a termelőktől a dinnyét. Ezt a fajtát később vetették a gazdák, ami mindig nagy rizikó, hiszen hónapokkal korábban nehéz kitalálni, hogy milyen idő lesz majd augusztus végén, szeptemberben. Vagyis lesz-e kereslet a dinnyére.

Az általunk megkérdezett szedresi termelő elmondta, ők tapasztalatból tudják, nem érdemes szeptemberben már dinnyét árulni, mert ahogy megkezdődik az iskola, megváltozik a családok vásárlási szokásai is. Amúgy a nagy hőség – ott, ahol tudták öntözni a dinnyeföldeket – nem okozott gondot, de sok termelő arról panaszkodott, hogy a nagy melegben besültek a dinnyék. Ugyanakkor éppen a hőség miatt a tavalyinál sokkal többen vásároltak ebből a gyümölcsből. Magas a víztartalma, így jól oltja a szomjat.

A dinnye szezonja szeptemberben véget ér
A nagy melegben az egyik legegészségesebb hűsítő volt a dinnye. Forrás: Mártonfai Dénes

Nem mindegy, hogy a kereskedő vagy a termelő árulja

Vármegyénkben külterületeken is sokan állnak ki dinnyét és más idénygyümölcsöt árulni. Az árak változatosak, ami függhet attól is, hogy maga a termelő vagy a kereskedő áll a mérleg mögött. A kereskedők ráteszik az alapárra a saját hasznukat, míg a termelők olcsóbban adják a dinnyéjüket. Így van, ahol háromszáz forint alatt is lehet belőle vásárolni egy kilót, de van, ahol sokkal drágábban.

 

