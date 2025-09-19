Szusszansz vagy tekersz még egy kört? – új pályával jön a Dombó Tour

Az elmúlt évben vette kezdetét az a kezdeményezés, melynek célja, hogy az Autómentes Naphoz kapcsolódva minél többen kedvet kapjanak a kerékpáros közlekedéshez és a sporthoz. Az idei Dombo Tour átalakul a tavalyihoz képest. Változás, hogy a szervezők inkább a rendezvény tömegsport jellegét domborítják, mint hogy versenyre hívják a vállalkozókat. Ennek érdekében megváltozik majd a biciklizés utvonala is. Az idei évben ugyanaz a négy dombóvári vállalkozó, akik tavaly elsőként a rendezvény mellé álltak, vállalták a főtámogatói szerepet, ráadásul nemcsak a DombóTour-t, hanem a Szilveszteri Futást is segítik. – Azt gondolom, támogatói szerződés aláírása és a tavalyi rendezvény sikere után a támogatók érezhették, hogy jól döntöttek – mondta Pintér Szilárd polgármester.

Aláírták a Dombo Tour támogati szerződését

Forrás: Beküldött fotó

Tekerj 36 kilométert – ez a Dombó Tour kihívás!

– A táv megtételére elsősorban a 12 évnél idősebbeket várjuk – mondta Pintér Szilárd. – Természetesen nem feledkezünk meg a kisebbekről sem. Őket egy KRESZ- park és számos játék várja majd. A családoknak egy kört kell majd tekerni a közlekedés szabályainak betartásával, ez 18 kilométert jelent, a komolyabb felkészüléssel bírókra pedig egy második menet is vár – tette hozzá a városvezető. A Mozgás Receptre program szolgáltatói és helyszínei standokat állítanak, ahol a téma egész nap az egészséges életmód lesz. Aki indulni szeretne a biciklizésen, nevezni szeptember 21- én, az autómentes napon 15 órától van lehetősége a Dombóvári Művelődési Központ előtt.