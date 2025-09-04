Dombóvári pedagógusok kaptak elismerést

Dr. Pintér Sándor belügyminiszter Szolgálati Érdemérmet adományoz minden esztendőben azoknak a nyugállományba vonuló pedagógusoknak, akik legalább 25 éven keresztül kiemelkedő munkát végeztek a gyermekek és tanulók nevelésében, oktatásában. A Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde óvodapedagógusai közül Engert Miklósné, Marosi Tünde, Kovácsné Kollár Ágnes, Kissné Spengler Judit, Müller Ágnes Zsuzsanna vehette át az elismerést.

Fotó: facebook/Városunk Dombóvár