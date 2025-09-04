szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

Kitüntetések

Dombóvári pedagógusok kaptak elismerést

Címkék#óvodapedagógus#elismerés#pedagógus

Kutny Gábor

Dr. Pintér Sándor belügyminiszter Szolgálati Érdemérmet adományoz minden esztendőben azoknak a nyugállományba vonuló pedagógusoknak, akik legalább 25 éven keresztül kiemelkedő munkát végeztek a gyermekek és tanulók nevelésében, oktatásában. A Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde óvodapedagógusai közül Engert Miklósné, Marosi Tünde, Kovácsné Kollár Ágnes, Kissné Spengler Judit, Müller Ágnes Zsuzsanna vehette át az elismerést.

Engert Miklósné, Marosi Tünde, Kovácsné Kollár Ágnes, Kissné Spengler Judit, Müller Ágnes Zsuzsanna Pintér Szilárd polgármesterrel
Fotó: facebook/Városunk Dombóvár

 

 

