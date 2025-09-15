szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

26°
+21
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Cigányok a föld borsa

45 perce

Együtt erősebbek vagyunk – így ünnepelték a Dombóvári Roma Napot

Címkék#Vizin Balázs#Pintér Szilárd#rendezvény#önkormányzat

A közösség igazi ereje akkor mutatkozik meg, amikor együtt ünneplünk. A Dombóvári Roma Nap idén is bizonyította, hogy a hagyományok és a közös élmények hidat építenek emberek és kultúrák között.

Kutny Gábor

Ez az út egyértelműen a felzárkózás, az érvényesülés felé vezet és ezen az úton a mostanihoz hasonló alkalmak fontos állomások. E tekintetben a Dombóvári Roma Nap az együtt gondolkodás és az összefogás ünnepe. – A cigányok a föld borsa. Ez a távoli Indiából érkező erős fűszer minden konyhában megtalálható. Nem kell túl sok a levesbe, de hiányozna, ha egy csipetnyit sem tennénk bele – mondta dr. Csibi Krisztina országgyűlési képviselő megnyitó beszédében. – Köszönöm, hogy ott teszik a jót, ahol vannak, ahová a Jóisten állította Önöket. A dombóvári romák időről időre összegyűlnek, összekapaszkodnak egymással, megmutatják értékeiket, és arra hívják a  társadalom többi csoportját, hogy ezeket az értékeket megismerje – hangsúlyozta a képviselő.

dombóvári roma nap
Dr. Csibi Krisztina, Pintér Szilárd és Vizin Balázs a Dombóvári Roma Napon
Forrás: Beküldött fotó.

A Dombóvári Roma Nap a közösség szempontjából is fontos 

– Tolna vármegyének számtalan épített és természeti értéke van, amelyekre méltán lehetünk büszkék. Mégis, a legnagyobb kincsünk a közösségeinkben rejlik. Vármegyénk sokszínűsége nem megoszt, hanem éppen hogy gazdagít és erősít bennünket, hiszen együtt alkotunk egészet – mondta köszöntőjében Vizin Balázs, a Tolna Vármegyei Önkormányzat alelnöke. A  Dombóvári Roma Nap  ennek az egységnek a példája és része: a roma közösség kultúrája, hagyományai. – Az összetartás, a közös értékek ápolása és a jövő építése csak így, egymásra figyelve lehetséges – tette hozzá az alelnök. A helyi kisebbségi önkormányzat és a város összefogásával megvalósult program alkalmával főzőverseny, kulturális műsorok, Ki Mit Tud? és gyerekprogramok szórakoztatták az egybegyűlteket.

A cigánysággal együtt alkotunk egészet

– Büszke vagyok arra, hogy ismét sikerült méltó körülmények között megrendezni a hagyományörző Roma Napot Dombóváron, a Szigeterdőben, hiszen a város életében a közösségépítés szempontjából fontos rendezvényről beszélünk – mondta Pintér Szilárd polgármester. Az idei évben megválasztott  új önkormányzattal ez már a második közös programunk volt. Dombóvár Város Önkormányzata kiemelten kezeli a nemzetiségi önkormányzatokkal az együttműködést és a kapcsolatépítést, és számos sikeres programot szervezünk évről-évre. Öröm számunkra, hogy a német és horvát nemzetiségi önkormányzat mellett a roma önkormányzat is velünk tart, részesei a városi eseményeknek, a közös munkának – tette hozzá a polgármester.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu